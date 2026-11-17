باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت چهاردهم برای تقویت معیشت خانوارها اظهار کرد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، حمایت از معیشت خانوارها و به‌ویژه حفظ قدرت خرید اقشار کم‌درآمد به‌عنوان یکی از محورهای اصلی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: نخستین مرحله اجرای طرح کالابرگ از دی و بهمن سال ۱۴۰۳ آغاز شد که بر اساس آن، به ازای هر نفر در دهک‌های پایین درآمدی ماهانه ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های بالاتر ۳۵۰ هزار تومان اعتبار در نظر گرفته شد. این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت و میزان اعتبار کالابرگ به یک میلیون تومان به ازای هر نفر در ماه افزایش پیدا کرد.

نوروزی با اشاره به تصمیم دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ در سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: با توجه به آثار تورم و افزایش هزینه سبد خرید خانوارها، دولت از شهریورماه امسال افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ را در دستور کار قرار داد و بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، این افزایش از مهرماه عملیاتی شد.

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ادامه داد: در همین راستا، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، در مهرماه برای ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار پیامک ارسال شد تا با مراجعه به درگاه دولت من به نشانی my.gov.ir اطلاعات اقتصادی و دارایی‌های خود را خوداظهاری کنند.

وی با بیان اینکه این تعداد سرپرست خانوار جمعیتی حدود ۴۵ میلیون نفر را شامل می‌شوند، گفت: در مرحله نخست، حدود ۳۳ میلیون نفر مشمول افزایش اعتبار کالابرگ شناخته شدند و اعتبار آن‌ها از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر افزایش یافت.

نوروزی با اشاره به اینکه بخشی از خانوارهای مشمول در مهلت تعیین‌شده موفق به ثبت اطلاعات خود نشده بودند، بیان کرد: دولت برای این گروه فرصت مجددی در آبان‌ماه در نظر گرفت تا بتوانند اطلاعات اقتصادی خود را در سامانه دولت من ثبت کنند.

وی افزود: این فرصت مجدد از ۲۰ آبان‌ماه آغاز شد و بر اساس رقم سمت راست کد ملی سرپرست خانوار، زمان مراجعه خانوارها به‌صورت مرحله‌ای تعیین شد. امروز نیز آخرین مهلت مراجعه برای افرادی است که پیامک دعوت به خوداظهاری برای آن‌ها ارسال شده و تاکنون موفق به ثبت اطلاعات خود نشده‌اند.

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید کرد: سرپرستان خانوار مشمول که پیامک دریافت کرده‌اند، تا پایان امروز فرصت دارند با مراجعه به درگاه دولت من، اطلاعات اقتصادی و دارایی‌های خود را ثبت کنند.

حدود نیمی از جمعیت کشور در اولویت فعلی افزایش کالابرگ قرار ندارند

نوروزی در ادامه درباره علت ارسال نشدن پیامک برای برخی خانوارها گفت: ارسال نشدن پیامک به معنای آن است که این خانوارها بر اساس بررسی‌ها و تشخیص‌های اولیه دستگاه‌های دولتی، در اولویت فعلی دریافت افزایش اعتبار کالابرگ قرار نگرفته‌اند.

وی توضیح داد: شناسایی خانوارهای مشمول بر اساس شاخص‌ها و اطلاعات اقتصادی موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف، از جمله پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شده است.

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی تمرکز دولت بر تعیین تکلیف ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار است، اظهار کرد: هم افرادی که در مهرماه اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند و هم خانوارهایی که در مهلت مجدد آبان‌ماه خوداظهاری می‌کنند، پس از بررسی اطلاعات و احراز شرایط می‌توانند مشمول افزایش اعتبار کالابرگ شوند.

نوروزی در پایان خاطرنشان کرد: اطلاعات ثبت‌شده از سوی خانوارها در مهر و آبان بررسی می‌شود و افرادی که شرایط لازم را احراز کنند، افزایش اعتبار کالابرگ آن‌ها برای آبان‌ماه نیز اعمال خواهد شد. تلاش دولت این است که در روزهای باقی‌مانده از آبان، فرآیند افزایش اعتبار کالابرگ این خانوارها عملیاتی شود.