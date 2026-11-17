باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در هجدهمین نمایشگاه صنعت مالی گفت: یکی از محور‌های حمله دشمن، حمله به سفره مردم است و در این شرایط نوآوری می‌تواند از میزان این آسیب‌ها بکاهد و به شکل‌گیری سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی کمک کند.

وی با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال افزود: اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از شاخه‌های نوظهور اقتصادی، ظرفیت قابل توجهی برای ایفای نقش در این زمینه دارد و می‌تواند در کاهش آسیب‌های اقتصادی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی مؤثر باشد.

مهاجرانی با تأکید بر ضرورت شناخت درست ظرفیت‌های نوآورانه کشور اظهار کرد: در روزگاری که نوآوری به‌عنوان یکی از شاخص‌های اقتصاد شناخته می‌شود و اقتصاد دیجیتال نیز اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است، تعریف همکاری میان نظام‌های مختلف و داشتن نگاه نوآورانه نیازمند آن است که همه ذی‌نفعان و بازیگران این حوزه را به‌درستی بشناسیم و برای هرکدام متناسب با رویکرد‌های نوآورانه، سهم و نقش مناسبی طراحی کنیم.

سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد: آیین گشایش و افتتاح این رویداد بتواند به اهدافی که برای آن طراحی شده است، دست پیدا کند و زمینه ایفای درست نقش فعالان و بازیگران اقتصاد دیجیتال را فراهم آورد.

وی ادامه داد: امیدواریم این رویداد به اهداف پیش‌بینی‌شده خود برسد و کمک کند مردم عزیز کشورمان و فعالان حوزه دیجیتال بتوانند نقش خود را به‌درستی ایفا کنند و شاهد رونق اقتصاد کشور باشیم.

مهاجرانی در پایان با تأکید بر اهمیت ایران و سربلندی کشور گفت: باور داریم که «چو ایران نباشد تن من مباد».