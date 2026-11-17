باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، در جلسه شورای برنامه‌ریزی بعثه مقام معظم رهبری، گزارشی از سفر اخیر هیئت اعزامی ایران به عربستان ارائه شد.

در این گزارش با اشاره به امضای تفاهم‌نامه حج ۱۴۰۶ و برنامه‌ریزی‌های کشور میزبان، تأکید شد که تعداد زائران ایرانی باید در کمتر از ۳۰ روز مشخص و به طرف سعودی اعلام شود.

علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، در این جلسه با بیان اینکه تلاش می‌شود کمیسیون قیمت‌گذاری هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد، اظهار کرد: مجموعه حج و زیارت خود را خادم حجاج، عمره‌گزاران و زائران عتبات عالیات می‌داند و با توجه به شرایط کشور، تمام اقدامات لازم برای کاهش هزینه‌ها، اعزام حداکثری منتظران سفر حج و تسهیل زیارت را پیگیری می‌کند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، با اشاره به ضرورت تسریع در روند اجرایی حج، از معاون حج و عمره سازمان خواست تدابیر لازم برای نهایی شدن ثبت‌نام‌ها و آغاز سریع برنامه‌های اجرایی و آموزشی پس از اعلام نرخ ارز و قیمت حج اندیشیده شود.

در ادامه این جلسه، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت گزارشی از اقدامات هیئت ایرانی در سفر به عربستان و مذاکرات انجام‌شده با مسئولان وزارت حج و عمره این کشور ارائه کرد.

اکبر رضایی همچنین با اشاره به هزینه‌های حج در کشور میزبان گفت: تلاش می‌کنیم با اصلاح رویه‌ها، هزینه‌ها را تا حد امکان کاهش دهیم تا امکان اعزام تعداد بیشتری از زائران فراهم شود.

وی با اشاره به تعیین هشتم بهمن‌ماه به‌عنوان آخرین مهلت دریافت رقم طلب زائران حج پیش‌رو، راهکارهای پیش‌بینی‌شده برای دریافت هزینه حج ۱۴۰۶ از زائران را با توجه به زمان‌بندی عملیات حج تشریح کرد.