\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0646\u0631 \u0622\u0628\u200c\u0646\u0628\u0627\u062a\u200c\u0633\u0627\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u062c\u0646\u0648\u0631\u062f \u0642\u062f\u0645\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u062f\u0647\u0647 \u06f4\u06f0 \u0634\u0645\u0633\u06cc \u062f\u0627\u0631\u062f\u061b \u0647\u0646\u0631\u06cc \u0634\u06cc\u0631\u06cc\u0646 \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u06af\u0630\u0634\u062a \u0686\u0646\u062f \u062f\u0647\u0647 \u0648 \u062a\u0646\u0648\u0639 \u0637\u0639\u0645\u060c \u0641\u0631\u0627\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0645\u0631\u0632\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627\u0647 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n