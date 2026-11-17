باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ژاپن امروز سه‌شنبه اعلام کرد دو فروند جنگنده که گمان می‌رود روسی باشند، حریم هوایی این کشور را نقض کرده‌اند. توکیو تاکید کرد در اعتراض به این اقدام، اعتراض رسمی و «شدیداللحنی» به مسکو ارائه کرده است. این اتفاق هم‌زمان با اعزام جنگنده‌های کره جنوبی و اعلام تایوان مبنی بر رصد این دو جنگنده در نزدیکی این جزیره رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های ژاپنی اعلام کردند این دو هواپیما اندکی پس از ساعت چهار بامداد به وقت محلی در نزدیکی جزیره اوکینوشیما در منطقه فوکوئوکا، واقع در جنوب غربی ژاپن، وارد حریم هوایی این کشور شدند.

«مینورو کیهارا»، دبیر ارشد کابینه ژاپن، در این باره گفت: «نقض حریم هوایی ما از سوی هواپیما‌های روسی، علاوه بر آنکه نقض جدی حاکمیت کشورمان محسوب می‌شود، تهدیدی علیه امنیت ما نیز به شمار می‌رود و به هیچ وجه قابل قبول نیست.»

وی افزود: «از طریق مجاری دیپلماتیک، اعتراض شدیدی به روسیه ارائه کرده‌ایم.» کیهارا همچنین اشاره کرد که این دو هواپیما پس از عبور از تنگه تسوشیما، از مسیر میان جزیره یوناغونی و تایوان پرواز کرده و سپس به سمت اقیانوس آرام حرکت کردند.

روسیه تاکنون به گزارش‌های منتشرشده از شرق آسیا واکنشی نشان نداده است.

کره جنوبی جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد

اعلام خبر نقض حریم هوایی ژاپن در حالی صورت گرفت که کره جنوبی نیز پس از ورود هواپیما‌های نظامی روسیه به منطقه شناسایی پدافند هوایی خود، جنگنده‌هایی را به پرواز درآورد و رزمایش تاکتیکی برگزار کرد.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد شمار نامشخصی از هواپیما‌های روسی بامداد سه‌شنبه وارد منطقه شناسایی پدافند هوایی این کشور بر فراز دریای شرقی (دریای ژاپن) شدند و سپس از آن خارج شدند.

در این بیانیه آمده است: «ارتش پیش از ورود هواپیما‌های روسی به این منطقه، آنها را شناسایی کرد و جنگنده‌های نیروی هوایی را به پرواز درآورد و برای مقابله با هرگونه وضعیت اضطراری، تدابیر تاکتیکی اتخاذ کرد.»

سئول توضیح داد که هواپیما‌های روسی حریم هوایی این کشور را نقض نکرده‌اند؛ زیرا منطقه شناسایی پدافند هوایی، منطقه‌ای حائل در خارج از حریم هوایی حاکمیتی کشورهاست که برای شناسایی و رهگیری هواپیما‌های نزدیک‌شونده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تایوان دو هواپیمای روسی را در نزدیکی این جزیره رصد کرد

هم‌زمان با این تحولات، تایوان نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد دو فروند هواپیمای نظامی روسیه را بامداد همان روز در نزدیکی این جزیره رصد کرده است.

وزارت دفاع تایوان در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد: «ارتش تایوان اوضاع را زیر نظر گرفت و اقدامات مناسب را اتخاذ کرد.»

منبع: المیادین