باشگاه خبرنگاران جوان - انتشار ویدئویی از اعتراض تعدادی از دانش‌آموزان یک مدرسه در تبریز به غیرفعال بودن سیستم گرمایشی کلاس‌ها، طی روز‌های اخیر در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشت؛ ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت.

در پی انتشار این تصاویر، رسانه‌های معاند با برجسته‌سازی موضوع و استفاده از تعابیری همچون «نبود سیستم گرمایشی» تلاش کردند این اتفاق را به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف زیرساخت‌های آموزشی و ناکارآمدی مدیریت مدارس بازنمایی کنند؛ اما بررسی جزئیات ماجرا، روایت متفاوتی از آنچه در فضای مجازی مطرح شده بود، ارائه می‌دهد.

پیگیری‌های خبرنگار تسنیم از مسئولان مدرسه و آموزش و پرورش نشان می‌دهد موضوع، نبود سیستم گرمایشی در این واحد آموزشی نبوده، بلکه فرسودگی تجهیزات و از کار افتادن سامانه گرمایشی مدرسه، زمینه‌ساز بروز این مشکل شده است.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، تعمیرات اساسی و نوسازی کامل سیستم گرمایشی این مدرسه از مدتی قبل و با مشارکت یک خیر نیک‌اندیش و اختصاص اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته بود؛ اقدامی که با هدف جایگزینی تجهیزات فرسوده و رفع مشکلات زیرساختی انجام شد.

این عملیات سرانجام با نصب رادیاتور‌های جدید به مراحل پایانی رسید و سیستم گرمایشی مدرسه پس از رفع نواقص و تکمیل فرایند نوسازی، آماده بهره‌برداری شد.

ماجرای یک مدرسه و ضرورت روایت دقیق واقعیت

البته آنچه در این میان نباید از نظر دور بماند، اصل مطالبه دانش‌آموزان برای برخورداری از کلاس درس مناسب و برخوردار از حداقل امکانات رفاهی است. تأمین گرمایش استاندارد در فصل سرما، از الزامات محیط آموزشی است و دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان حق دارند نسبت به وضعیت امکانات مدرسه حساسیت داشته باشند.

از سوی دیگر، انتشار تصاویر یک مشکل واقعی، بدون توجه به زمینه‌ها و اقدامات در حال انجام برای رفع آن، می‌تواند به شکل‌گیری تصویری ناقص از واقعیت منجر شود. تفاوت میان نبود زیرساخت گرمایشی و از کار افتادن تجهیزات فرسوده‌ای که فرایند نوسازی آنها آغاز شده، موضوعی است که در روایت رسانه‌ای این اتفاق اهمیت دارد.

در چنین شرایطی، مسئولیت رسانه‌ها صرفاً به بازنشر تصاویر و واکنش‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه بررسی ابعاد ماجرا، پیگیری اقدامات انجام‌شده و ارائه اطلاعات دقیق به افکار عمومی نیز بخشی از رسالت حرفه‌ای رسانه‌ای است.

در عین حال، این اتفاق بار دیگر ضرورت توجه مستمر به وضعیت زیرساخت‌های مدارس، شناسایی تجهیزات فرسوده و پیشگیری از بروز اختلال در تأسیسات گرمایشی پیش از آغاز فصل سرما را یادآوری می‌کند؛ چراکه هیچ اقدام اصلاحی نباید به بهای نادیده گرفته شدن آسایش و سلامت دانش‌آموزان تمام شود.

واقعیت این است که نمی‌توان با تعمیم یک اتفاق محدود، تصویری کلی و غیرمستند از وضعیت همه مدارس ارائه کرد. آنچه اهمیت دارد، شفافیت در اطلاع‌رسانی، پاسخگویی مسئولان و اطمینان از رفع کامل مشکلات است.