باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - علی رضا دبیر مدعی است در روز‌های اخیر خیلی تحت فشار است و حدود ۱۰ رئیس فدراسیون از او خواسته‌اند در انتخابات کمیته ملی المپیک حضور داشته باشد و اینبار گوی خدمت را از دیگر رقبای خود بگیرد.

عملکرد علی رضا دبیر در فدراسیون کشتی قابل قبول بوده است به هرحال فضای کشتی برای او غریبه نیست و شاید در این راه درآمد زایی تا حدودی اما پول‌هایی که به کشتی وارد شده است هم در نوع خود در این موفقیت سهیم بوده است.

اما فضا کمیته ملی المپیک با فضای فدراسیون کشتی کاملا متفاوت است. در کمیته ملی المپیک فقط ۱۰ فدراسیون حضور ندارند اینجا تمامی فدراسیون‌های ورزشی برای انتخاب رئیس دخیل هستند و البته تفاوت زیادی است با رایی که از هیئت‌ها برای انتخاب ریاست فدراسیون دریافت می‌کنید. روحیات علی رضا دبیر در سال‌های اخیر نشان داده است تصمیم‌های او بیشتر بر مبنای خصوصیات اخلاقی است تا عرف و قانون!

علی رضا دبیر می‌داند که در این دوره از انتخابات کمیته ملی المپیک، رئیس فقط ۲ سال بر صندلی ریاست خواهد نشست و این یعنی تا پایان المپیک لس آنجلس! ماجرای دبیر و حضورش در آمریکا پروسه‌ای است که سال‌ها در مورد آن بحث شده است.

روزگاری علی رضا دبیر که گرین کارت آمریکا را نیز در اختیار داشت مدعی شد ۷ سال قبل گرین کارت آمریکا را پس دادم و این در حالی است که المپیک لس آنجلس در سال ۲۰۲۸ باید به میزبانی آمریکا برگزار شود و به نظر می‌رسد اینجا جای مناسبی برای علی رضا دبیر و نشستن روی صندلی کمیته ملی المپیک نیست چرا که میزبان همیشه با ورزشکاران و مسئولان ایرانی برای حضور در رقابت‌ها با توجه به قوانین این کشور خصمانه برخورد کرده است و شاید این موضع گریبان کاروان ایران را نیز بگیرد.

با چند دلیل ساده می‌توان پی برد که علی رضا دبیر هم فعلا تمایلی برای جدایی از فدراسیون کشتی ندارد.

ابتدا اینکه دوره جدید ریاست کمیته ملی المپیک ۲ ساله است و تا المپیک لس آنجلس ادامه دارد و برنامه های دبیر معمولا بلند مدت است . دوم بحث ناتمام ماندن پیشرفت‌های کشتی در بحث‌های سخت افزاری و نرم افزاری است که دبیر دوست دارد تا پایان، آنرا به سرمنزل مقصود برساند و نامی نکو از خود در آینده کشتی این مملکت به جای بگذارد. سومین و مهمترین دلیل علی رضا دبیر برای شرکت نکردن در انتخابات کمیته ملی المپیک بزرگترین رویداد در ۲ اسال آینده یعنی المپیک لس آنجلس است. پیش از این یکبار آمریکا ویزای دبیر را صادر نکرد و از در چند نوبت هم دبیر تمایلی برای سفر به این کشور نداشت.



از امروز تا شروع المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس از جلسات ویژه تا مراسم‌ها و هماهنگی‌های کاروان و ... باید انجام بپذیرد و با وجود میزبانی آمریکا این کار را برای علی رضا دبیر سخت خواهد کرد. به نظر می‌رسد خسروی وفا شانس بیشتری برای حضور روی صندلی کمیته ملی المپیک دارد و دبیر در این موارد با توجه به این که در گذشته روی تشک های کشتی نیز هوش و ذکاوت خود را نشان داده بود ، زیر‌های بی هدف نخواهد گرفت چرا که این صندلی فعلا مناسب دبیر نخواهد بود اما زمزمه حضور او در کمیته ملی المپیک از حالا برای 4 سال آینده لازم بود.



کمیته ملی المپیک در 2 سال آینده نیاز به آرامش دارد تا به قول وزیر ورزش و جوانان کاروانی با قدرت و تاریخ ساز راهی آمریکا شود و دبیر هم با مدال هایی که در کشتی می آوریم با این روش باز هم آمریکا را فتح کند.

دوره پسا لس آنجلس شاید جایی باشد که دبیر بتواند از توانایی خود در سایر بخش های ورزش هم استفاده کند.