باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «خورلسوخ اوخنا»، رئیس‌جمهور مغولستان، پس از آنکه حزب مخالف، وی را به کسب منافع مالی از یک پروژه راه‌آهن با حمایت دولت متهم کرد، اعلام کرد از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که اوخنا در واکنش به این اتهام‌ها گفته است در جریان تحقیقات درباره این پروژه، همکاری کامل با بازرسان را در دستور کار قرار خواهد داد.

محور اصلی اتهام‌ها، منابع مالی و معاملات تجاری مرتبط با قرارداد‌های ساخت راه‌آهن ملی مغولستان است؛ قرارداد‌هایی که منتقدان می‌گویند زمینه‌ساز کسب منافع مالی ناعادلانه برای مقام‌های ارشد دولتی شده‌اند.

منبع: بریکینگ دِ نیوز