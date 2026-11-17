باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - ششمین کنفرانس بین‌المللی ماشین‌ و محرکه‌های الکتریکی (ICEMD2023)در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این آئین ابوالفضل واحدی،معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به روند برگزاری دوره‌های مختلف این همایش‌ها گفت: نسخه چهارم این کنفرانس در دانشگاه شهید بهشتی و با افزوده شدن بخش نمایشگاهی برگزار شد که در آن از مجموع ۱۵۰ مقاله ارسالی، ۱۱۸ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت.

وی ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری نسخه ششم این رویداد در دانشگاه صنعتی شریف، از تلاش‌های دکتر وکیلی در هدایت و برگزاری مطلوب این همایش تقدیر کرد و افزود: وجاهت علمی، فضایل اخلاقی و تلاش همکاران این مجموعه نقش ارزنده‌ای در پیشبرد اهداف کنفرانس داشته است.

معاون آموزشی وزارت علوم همچنین به طراحی و اجرای محورهای مرتبط با کاهش مصرف انرژی در این رویدادها اشاره کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و دانشگاهی در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی از اهداف کلیدی این قبیل همایش‌هاست.

واحدی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای شناسایی، داوری و معرفی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور فعال در حوزه ماشین‌های الکتریکی خاطرنشان کرد: با وجود پیش‌بینی اولیه برای معرفی برگزیدگان این بخش در دوره جاری، این طرح برای دوره‌های آتی اجرایی خواهد شد؛ وی در پایان از حضور و مشارکت فعال پژوهشگران، صنعتگران و علاقه‌مندان در کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه تقدیر کرد.