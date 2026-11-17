باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - موسی رضایی، رئیس کل بیمه مرکزی، در هجدهمین نمایشگاه صنعت مالی با اشاره به جایگاه صنعت بیمه در نظام مالی کشور گفت: واقعیت این است که در نظام حکمرانی ما، صنعت بیمه هیچ‌گاه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی بازار مالی کشور دیده نشده و در ایران صرفاً به‌عنوان فعالیتی برای پوشش ریسک شناخته شده است.

او افزود: بیش از ۸۰ درصد عملیات صنعت بیمه به بیمه‌های درمان تکمیلی و خودرو اختصاص دارد و این صنعت نتوانسته است با وجود تحریم‌های ظالمانه طی ۲۰ سال اخیر، به‌ویژه در حوزه تأمین مالی پروژه‌های مهم اقتصادی کشور، نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

رضایی با اشاره به توجه بیشتر به نقش صنعت بیمه در سال‌های اخیر اظهار کرد: توجه به جایگاه بیمه و تلاش برای افزایش نقش‌آفرینی آن، اتفاق مثبتی در بازار مالی کشور بوده است. همچنین همکاری میان بازار سرمایه و صنعت بیمه برای ارائه محصولات جدید بیمه‌ای شکل گرفته که نتایج مثبتی به همراه داشته است.

رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: محصولات جدید بیمه‌ای، به‌ویژه در حوزه بیمه‌های زندگی متصل به دارایی، اکنون سهمی حدود ۲۵ درصدی از حق بیمه تولیدی محصولات جدید صنعت بیمه را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین بیمه‌های زندگی پروژه‌محور نیز در حال توسعه هستند و چند شرکت فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده‌اند.

وی با اشاره به نقش این محصولات در تأمین مالی پروژه‌ها گفت: این روند می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت صنعت بیمه برای تأمین مالی جمعی و حمایت از پروژه‌های اقتصادی را فراهم کند.

رضایی در ادامه با اشاره به عملکرد صنعت بیمه در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ بیان کرد: بخشی از خسارت‌های مربوط به جنگ در تعهد صنعت بیمه بوده و بخشی نیز خارج از تعهدات تکلیفی و با توجه به شرایطی که مردم در جریان جنگ با آن مواجه شدند، پرداخت شده است.

وی افزود: صنعت بیمه در حمایت از مردم و جبران خسارت‌های ناشی از این شرایط نقش‌آفرینی کرده و مجموع خسارت‌های پرداختی در هفت ماه نخست امسال از ۸۰۰ همت عبور کرده است.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد خسارت‌های پرداختی صنعت بیمه مربوط به دو رشته درمان تکمیلی و خودرو است، گفت: بیش از ۴۵ میلیون نفر در این دو رشته تحت پوشش بیمه قرار دارند و بر همین اساس، برنامه‌ریزی برای تحول دیجیتال صنعت بیمه در این بخش‌ها انجام شده است.

رضایی تصریح کرد: بر اساس برنامه تحول دیجیتال صنعت بیمه، از اول آذرماه همه شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند دریافت اسناد کاغذی از بیمه‌شدگان در رشته‌های درمان تکمیلی و خودرو را حذف کنند و تمامی خدمات به‌صورت آنلاین ارائه شود.

وی ادامه داد: قرار است از لحظه وقوع حادثه تا ارزیابی و پرداخت خسارت، تمام مراحل در قالب یک مدیریت واحد انجام شود تا سرعت پرداخت خسارت به حداقل زمان ممکن برسد.

رئیس کل بیمه مرکزی تأکید کرد: اجرای این برنامه مراجعه مردم به شرکت‌های بیمه و دفاتر را به حداقل می‌رساند و هدف‌گذاری ما این است که پس از پیاده‌سازی کامل این طرح، مراجعه حضوری مردم به‌طور کامل حذف شود و بیمه‌شدگان بتوانند خدمات مورد نیاز خود را به‌راحتی و به‌صورت آنلاین دریافت کنند.

رضایی در پایان با اشاره به ظرفیت نمایشگاه صنعت مالی برای توسعه همکاری‌های میان بازار سرمایه و صنعت بیمه خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین اتفاقات اخیر در حوزه فروش بیمه‌های زندگی، همکاری مناسبی بوده که میان صنعت بیمه و بازار سرمایه شکل گرفته است. محصولاتی نیز طی یکی دو روز آینده رونمایی خواهد شد که می‌تواند به افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور کمک کند.