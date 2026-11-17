باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال گفت: دولت تمامی برنامه‌های خود را بر تاب‌آوری اقتصادی متمرکز کرده است تا آثار مخرب جنگ و ناترازی را کنترل کند؛ اکنون بعد از حدود ۴ ماه تورم ماهانه کنترل شده است و با برنامه‌های بانک مرکزی آرام آرام این روند ادامه خواهد داشت.

وزیر اقتصاد بیان کرد: یک صندوق تضمین ملی با هدف ضمانت فرصت‌های سرمایه‌گذاری تاسیس خواهد شد.

مدنی‌زاده با تأکید بر این‌که بازگرداندن ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به اقتصاد، نخستین اولویت دولت در ماه‌های گذشته بوده است،اعلام کرد: اقتصاد در شرایط نااطمینانی، امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را از فعالان اقتصادی می‌گیرد. از این رو، نخستین اقدام دولت باید بازگرداندن ثبات به فضای اقتصادی کشور می‌بود.

او ادامه داد: تحقق این هدف بدون ایجاد پایداری در بودجه دولت امکان‌پذیر نبود. در همین راستا، جلوگیری از کسری بودجه، اصلاح سیاست‌های پولی و انجام اصلاحات در نظام بانکی برای جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی در دستور کار قرار گرفت.

وزیر اقتصاد، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در بازار ارز را از دیگر محورهای این برنامه دانست و افزود: بخشی از اصلاحاتی که در حوزه ارز انجام شده، با هدف ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیرتر شدن شرایط اقتصادی صورت گرفته است.

او با اشاره به تغییر اولویت‌های اقتصادی دولت پس از عبور از مرحله مدیریت شرایط اضطراری و افزایش تاب‌آوری اقتصادی تأکید کرد: برنامه‌هایی که تاکنون طراحی و اجرا شده، عمدتاً در چارچوب تاب‌آوری اقتصاد در دوره جنگ قرار داشت، اما راهبرد ما از این پس تغییر می‌کند. شعار ما از امروز «خواهیم ساخت» است و فصل جدیدی از فعالیت‌های اقتصادی با تمرکز بر تولید آغاز می‌شود.

مدنی‌زاده تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران را از نخستین اقدامات مورد نیاز برای تحقق راهبرد جدید دولت دانست و از ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری خبر داد.

او توضیح داد: در همین راستا، سازمان سرمایه‌گذاری ایران به‌تازگی شکل گرفته است. ساختار این سازمان ایجاد شده و قرار است در هفته آینده، ضمن رونمایی از آن، برنامه‌ها و مأموریت‌هایش نیز معرفی شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به نقش این سازمان در هدایت سرمایه‌گذاری‌های کشور گفت: سازمان سرمایه‌گذاری ایران راهبری و هدایت برنامه‌های اصلی و راهبردی سرمایه‌گذاری کشور را برعهده خواهد گرفت و تلاش می‌کند موانع سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌ها را برطرف کند.

او در نهایت به اصلاح سیاست‌های ارزی، تغییرات انجام‌شده در بازار بدهی و اصلاحات سیاست‌های پولی اشاره کرد و گفت: در حوزه‌هایی که به سیاست‌گذاری و مسئولیت حاکمیت مربوط است، اقدامات و اصلاحات لازم در حال انجام است تا زمینه برای فعالیت اقتصادی فراهم شود. اکنون باید با همکاری فعالان اقتصادی و ارکان نظام مالی، تولید را تقویت کنیم و اقتصاد کشور را وارد مرحله جدیدی از رشد و ساختن کنیم.