باشگاه خبرنگاران جوان - طرح یسنا یکی از برنامه‌های حمایتی دولت است که با هدف ارتقای امنیت غذایی کودکان و حمایت از خانواده‌های نیازمند اجرا می‌شود. در این طرح، به‌جای پرداخت مستقیم پول نقد، اعتبار خرید کالا به نیاز‌های کودکان توجه ویژه‌ای شده است. خانوار‌های واجد شرایط تخصیص داده می‌شود. این اعتبار معمولاً برای خرید کالا‌های اساسی و مرتبط با نیاز‌های کودک قابل استفاده است.

هدف از برگزاری این طرح، کمک به تأمین برخی اقلام ضروری کودکان مانند مواد غذایی، شیرخشک، پوشک، کالا‌های بهداشتی و سایر نیاز‌های مرتبط با رشد و مراقبت کودک است.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما این طرح به برخی از خانواده‌ها تعلق نگرفته است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام، دخترمن ناراحتی قلبی دارد چرا به ما طرح یسنا تعلق نمی‌گیرد؟ لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.