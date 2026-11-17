باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - سردار جمشید رضایی پیش از ظهر امروز در همایش «نقش پیشمرگان مسلمان کرد در امنیت پایدار شمال غرب» با گرامیداشت یاد و خاطره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید کردستان اظهار کرد: پیشکسوتان و پیشمرگان مسلمان کرد در دهه‌های مختلف انقلاب اسلامی، عمر و توان خود را برای خدمت به نظام و برقراری امنیت در استان صرف کردند.

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وی افزود: امروز امنیتی که مردم کردستان از آن برخوردارند، حاصل مجاهدت شبانه‌روزی رزمندگانی است که با ایثار و ازخودگذشتگی در مسیر دفاع از مردم و انقلاب ایستادگی کردند و تعدادی از آنان نیز به مقام والای شهادت رسیدند.

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فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به اقدامات گروهک‌های ضدانقلاب به‌ویژه پژاک بیان کرد: در پی اقدامات کور این گروهک‌ها، تعدادی از همکاران ما به شهادت رسیدند، اما رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا با هدایت و پشتیبانی فرماندهان سپاه، عملیات‌های مؤثری علیه آنان انجام دادند که در جریان این عملیات‌ها بیش از ۱۰ نفر از اعضای این گروهک‌ها به هلاکت رسیدند.

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رضایی با تأکید بر اینکه امنیت کردستان با مجاهدت نیروهای مسلح و همراهی مردم برقرار شده است، گفت: استان کردستان همچنان یکی از امن‌ترین استان‌های کشور است و تلاش‌های دشمنان برای ایجاد ناامنی و فضاسازی علیه مردم این منطقه راه به جایی نخواهد برد.

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وی با قدردانی از حمایت مردم استان از نیروهای مسلح و امنیتی در جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه و جنگ رمضان تصریح کرد: مردم ولایت‌مدار و انقلابی کردستان در مقاطع حساس همواره پشتیبان نظام و نیروهای مدافع امنیت بوده‌اند و این همراهی شایسته قدردانی است.