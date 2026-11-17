باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رفت‌وآمد هوایی در آمریکا شامگاه دوشنبه به وقت محلی، پس از سه روز اختلال گسترده در پی دستور مقام‌های هوانوردی این کشور برای توقف برخاستن هواپیما‌ها به دلیل نقص فنی، به‌تدریج به وضعیت عادی بازگشت.

دستور توقف برخاستن هواپیما‌ها که بعدازظهر جمعه صادر شد، تنها دومین مورد از این نوع دستور در سراسر آمریکا از زمان تعلیق پرواز‌ها پس از حملات ۱۱ سپتامبر به شمار می‌رود.

دولت دونالد ترامپ این اقدام را به بروز نقص فنی هنگام به‌روزرسانی تجهیزات ارتباطی نسبت داد.

بر اساس آمار وب‌سایت ردیابی پرواز «فلایت‌اوِر»، صبح دوشنبه بیش از ۲۵۰ پرواز مرتبط با آمریکا (شامل پرواز‌های داخلی و پرواز‌های ورودی و خروجی این کشور) که برای همان روز برنامه‌ریزی شده بودند، لغو شدند. این رقم در مقایسه با لغو بیش از ۲۳۰۰ پرواز در روز یکشنبه، نشان‌دهنده بهبود چشمگیر وضعیت است.

همچنین بیش از ۷۰۰ پرواز مرتبط با آمریکا که برای روز دوشنبه برنامه‌ریزی شده بودند، با تاخیر مواجه شدند؛ این در حالی است که شمار پرواز‌های تاخیردار در روز قبل به بیش از ۱۰ هزار مورد رسیده بود.

شرکت هواپیمایی «یونایتد ایرلاینز» نیز روز دوشنبه از بروز اختلال گسترده در سامانه‌های خود خبر داد که موجب تاخیر کوتاه‌مدت برخی پرواز‌ها شد، اما فعالیت این پرواز‌ها پس از مدتی از سر گرفته شد.

دولت ترامپ تلاش کرد به مسافران درباره دلایل بروز چنین آشفتگی‌ای در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان که همواره به برتری فناوری خود می‌بالد، اطمینان خاطر دهد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه پیش از عزیمت به چین گفت اختلال در پرواز‌ها ناشی از «قدیمی بودن تجهیزات و خرابی‌های آنها» بوده و دولت پیشین را مسئول این مشکل دانست.

ترامپ در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار داشت: «ما دو سال است که برای دریافت بودجه لازم جهت تعمیر این سامانه تلاش می‌کنیم» و مسئولیت این موضوع را متوجه کنگره دانست.

مقام‌های آمریکایی، آشفتگی گسترده در صنعت هوانوردی این کشور در روز جمعه را به عملیات به‌روزرسانی تجهیزات نسبت دادند که با نقص در کابل‌های ارتباطی سامانه کنترل ترافیک هوایی همراه شده بود.

ترامپ نیز دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، را مسئول این وضعیت دانست و از کنگره خواست بودجه لازم برای نوسازی سامانه فرسوده کنترل ترافیک هوایی این کشور را تصویب کند.

توقف برخاستن هواپیما‌ها نه‌تنها موجب آشفتگی در سفر‌های هوایی آمریکا شد، بلکه نگرانی‌های جدی درباره وضعیت زیرساخت‌های این کشور را نیز برانگیخت.

شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا، درخواست‌ها برای استعفای خود را رد و ادعا کرد که زیرساخت‌های بسیار فرسوده کنترل ترافیک هوایی را از دولت قبلی به ارث برده است. به گفته وی، برخی از تجهیزات راداری این سامانه به دهه ۱۹۶۰ میلادی بازمی‌گردند.

دافی خواستار اختصاص ۵۰ میلیارد دلار برای توسعه و نوسازی سامانه کنترل ترافیک هوایی شد و از کنگره که اختیار تصویب هزینه‌های دولتی را در دست دارد، خواست «متناسب با شرایط کنونی عمل کند».

با این حال، دموکرات‌ها بلافاصله در واکنش اعلام کردند کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان می‌توانست برای حل این مشکل اقدام کند.

منبع: المیادین