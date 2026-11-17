باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌عنوان پنجمین سخنران هجدهمین نمایشگاه نظام تأمین مالی، با تشریح نقش بازار سرمایه در نظام تأمین مالی کشور گفت: در دو دهه اخیر، موضوع کیفیت نظام مالی در دنیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در نظام مالی اظهار کرد: استفاده از فناوری‌های نوین به معنای عمق‌بخشی به نظام تأمین مالی است و می‌تواند زمینه توسعه و بهبود فرایند‌های مالی را فراهم کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در هجدهمین نمایشگاه نظام تأمین مالی، برنامه‌های مفصلی در حوزه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در بازار سرمایه تدارک دیده شده است.

صیدی ابراز امیدواری کرد: بازار سرمایه بتواند با کمک سایر بال‌های نظام تأمین مالی، به تسهیل فرایند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران کمک کند.

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