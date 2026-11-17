باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - ششمین کنفرانس بین‌المللی ماشین‌ و محرکه‌های الکتریکی (ICEMD2023)در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این آئین سید نادر مروستی، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان گفت:وظیفه مجموعه‌های دانش‌بنیان، فراتر از تولید محصولات فناورانه، شامل توسعه دانش فنی، تربیت نیروی انسانی متخصص و حل مسائل پیچیده صنعتی است. وی با اشاره به مسیر دستیابی به مرجعیت علمی، افزود که این جایگاه نیازمند پژوهش مستمر، ارتقای استانداردهای تولید و تعامل نزدیک با مراکز پژوهشی و متخصصین کشور است.

مدیرعامل این شرکت با اشاره به اهداف راهبردی کنفرانس، این رویداد را بستری مناسب برای تبادل دانش و نزدیک کردن ظرفیت‌های علمی به نیازهای صنعت دانست. وی همچنین تأکید کرد که آینده صنعت الکتروموتور کشور با تکیه بر فناوری‌های بومی، هوشمندسازی و بهره‌گیری از توان نخبگان، مستلزم نگاه بلندمدت به توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه است.