باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امانوئل گرگوار، شهردار پاریس، اعلام کرد اقدامات غارت و تخریبی که در جریان تظاهرات ۱۷ اکتبر رخ داد، به ۴۵۰ فروشگاه در پایتخت فرانسه خسارت وارد کرد که ۲۲۸ مورد از آنها مورد غارت قرار گرفتند.

گرگوار در برابر کمیته تحقیق پارلمانی درباره خشونت‌های جریان اعتراضات گفت میزان خسارات واردشده به اموال خصوصی در پاریس از خسارات ثبت‌شده در جریان اعتراضات مه ۱۹۶۸ نیز فراتر رفته است.

وی همچنین از این موضوع ابراز تاسف کرد که صاحبان فروشگاه‌های غارت‌شده احساس می‌کنند «به حال خود رها شده‌اند».

در همان زمان تصاویر حمله به ساختمان‌های شهرداری، غارت فروشگاه‌ها و پراکنده شدن آوار در خیابان‌ها، موجی از شوک را در داخل فرانسه و خارج از این کشور برانگیخت.

تظاهرات ۱۷ اکتبر در فرانسه در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و مشکلات خدمات عمومی برگزار شد و صدها هزار نفر در شهرهای مختلف این کشور به خیابان‌ها آمدند.

این تجمعات که با حضور دانشجویان، دانش‌آموزان، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های سیاسی همراه بود، در برخی مناطق به درگیری با پلیس، آتش‌سوزی و غارت فروشگاه‌ها کشیده شد. بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، حدود ۵۵۰ هزار نفر در این اعتراضات شرکت کردند و بیش از چند هزار نفر بازداشت شدند.

منبع: النشره