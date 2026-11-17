باشگاه خبرنگاران جوان - دیوان محاسبات کشور اعلام کرد سازمان غذا و دارو با استفاده از منابع ارزی ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، قراردادی به ارزش ۱۵ میلیون و ۹۵۵ هزار یورو با شرکتی تازه‌تأسیس برای تأمین دو قلم دارو منعقد کرده است.

بررسی‌های دیوان محاسبات حاکی از ابهامات جدی در احراز صلاحیت و اهلیت فنی و مالی شرکت، توانایی آن در ایفای تعهدات قراردادی و رعایت اصل رقابت در فرآیند انتخاب تأمین‌کننده است.

با وجود پرداخت ۱۰ میلیون و ۶۴۰ هزار یورو، معادل بیش از ۶۶ درصد مبلغ کل قرارداد و سپری‌شدن موعد مقرر تحویل در خردادماه ۱۴۰۵، تاکنون داروهای موضوع قرارداد تحویل نشده‌اند.

دیوان محاسبات ضمن تذکر جدی به سازمان غذا و دارو درباره ضرورت تعیین تکلیف فوری قرارداد و پیگیری تعهدات انجام‌نشده، با توجه به ابهامات موجود در رعایت صرفه و صلاح و احتمال تضییع بیت‌المال، مستندسازی پرونده را با هدف ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و رسیدگی به ابعاد قانونی و مسئولیت احتمالی اشخاص ذی‌ربط، در دستور کار قرار داده است.