باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران پیش از آغاز چهارصد و چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، با تسلیت رحلت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، درباره دستور جلسات امروز شورا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به تأکید شورا بر قرائت به‌موقع گزارش‌های حسابرسی، تلاش می‌کنیم به محض وصول این گزارش‌ها، آنها را در دستور کار قرار دهیم تا شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته بتوانند در زمان مناسب اصلاحات ضروری را انجام دهند. به همین دلیل، امروز دو گزارش حسابرسی در ابتدای دستور جلسه قرار گرفته است.

وی افزود: پس از این دو گزارش، موضوع دفتر خدمات الکترونیک شهر و تعدادی از پرونده‌های باغات بررسی خواهد شد و در صورت وجود فرصت، به سایر دستورات نیز خواهیم پرداخت.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت اخذ مجوز از شورای شهر برای ساخت‌وساز در محدوده یکی از اماکن مرتبط با میراث فرهنگی در منطقه ۱۱ گفت: تا جایی که اطلاع دارم، برای موضوعات مربوط به میراث فرهنگی باید از وزارت میراث فرهنگی و مراجع ذی‌ربط استعلام و مجوز‌های لازم اخذ شود و در این زمینه شورای شهر مرجع صدور مجوز میراث فرهنگی نیست.

چمران ادامه داد: موضوع ساخت‌وساز و برج‌سازی نیز باید از مسیر قانونی خود پیگیری شود و در صورت لزوم، در کمیسیون ماده ۵ مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. اگر ارتفاع ساختمان به ۱۲ طبقه برسد، موضوع باید در شورای عالی معماری و شهرسازی نیز بررسی شود و در ارتفاعات پایین‌تر، کمیسیون ماده ۵ می‌تواند تصمیم‌گیری کند.

وی با بیان اینکه تاکنون موضوعی در این زمینه به شورای شهر یا کمیسیون ماده ۵ ارائه نشده است، گفت: تا جایی که اطلاع دارم، بخشی از این محدوده ثبت ملی شده است، اما درباره سایر جزئیات اطلاعات دقیقی ندارم و باید وزارت میراث فرهنگی در این زمینه اظهارنظر کند.

هدف‌گذاری برای کاهش زمان صدور پروانه به ۲ ماه

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اشاره به روند اصلاح فرایند صدور پروانه ساختمانی اظهار کرد: آنچه ما دنبال می‌کنیم، کاهش زمان صدور پروانه و تسهیل این فرایند است. روز یکشنبه گذشته نیز شهرداری گزارشی در این زمینه در کمیسیون معماری و شهرسازی ارائه کرد که نشان می‌داد اقدامات خوبی انجام شده است.

وی افزود: انتظار داریم این اقدامات هرچه سریع‌تر عملیاتی شود و شاهد کاهش زمان صدور پروانه و الکترونیکی شدن تقریباً تمامی مراحل آن باشیم؛ به‌گونه‌ای که شهروندان برای انجام امور مختلف ناچار به مراجعه حضوری، رفت‌وآمد و دریافت استعلام‌های متعدد از بخش‌های مختلف نباشند و بتوانند امور خود را به‌صورت برخط انجام دهند.

چمران با اشاره به ارائه گزارش دو ساعته معاون شهرسازی شهرداری تهران در کمیسیون معماری و شهرسازی گفت: خوشبختانه اقدامات به مراحل خوبی رسیده است و امیدواریم نتایج آن هرچه زودتر در عمل مشاهده شود.

وی درباره زمان مورد انتظار برای صدور پروانه ساختمانی نیز گفت: در مصوبه خود مدت دو ماه را پیش‌بینی کرده‌ایم و اگر بتوانیم زمان صدور پروانه را به دو ماه برسانیم، شرایط ایده‌آلی خواهد بود.

چمران در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات مدیریت شهری برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا گفت: راهکاری که برای شورا و شهرداری متصور است، افزایش حمل‌ونقل عمومی و کاهش استفاده از حمل‌ونقل خصوصی است تا در نتیجه آن، هم آلودگی هوا کاهش یابد و هم ترافیک سبک‌تر شود.

وی با اشاره به نقش الکترونیکی شدن خدمات در کاهش سفر‌های درون‌شهری افزود: همان‌طور که در موضوع صدور پروانه ساختمانی مطرح شد، باید شرایطی فراهم شود که شهروند بتواند حتی از داخل منزل و با استفاده از رایانه یا تلفن همراه خود، درخواست پروانه را ثبت و بسیاری از مراحل را بدون مراجعه حضوری انجام دهد. اگر چنین اقداماتی در سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی نیز انجام شود، از حجم سفر‌های غیرضروری کاسته خواهد شد.

لزوم برگزاری جلسات مؤثر برای پیگیری مصوبات کاهش آلودگی هوا

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به ضرورت برگزاری جلسات مشترک دستگاه‌های مسئول برای بررسی آلودگی هوا اظهار کرد: در دوره وزارت آقای وحیدی در وزارت کشور، تا جایی که به خاطر دارم، دست‌کم در دو جلسه حضور داشتم که با دعوت از مسئولان ۲۳ دستگاه و مجموعه مؤثر در آلودگی هوا برگزار می‌شد و از آنها خواسته می‌شد گزارش اقدامات خود را ارائه دهند.

وی ادامه داد: شهردار تهران نیز روز گذشته اعلام کرد که تاکنون در این دوره حتی یک جلسه نیز با این رویکرد برگزار نشده است. به نظر من باید چنین جلساتی تشکیل شود و مسئولان دستگاه‌های مختلف توضیح دهند که چرا احکام و دستوراتی را که برای کاهش آلودگی هوا صادر شده، اجرا نکرده‌اند.

وی در واکنش به این موضوع که جلسات برگزارشده از سوی مدیران دولتی و شهری تاکنون تأثیر محسوسی بر کاهش آلودگی هوا نداشته است، گفت: منظور من جلساتی نیست که صرفاً برای برگزاری جلسه تشکیل شوند؛ جلساتی که در دوره وزارت آقای وحیدی برگزار می‌شد، با حضور وزیر کشور و با پیگیری مصوبات همراه بود و برای دستگاه‌ها مشخص می‌شد که هر اقدام را در چه مدت زمانی باید انجام دهند.

چمران با اشاره به برخی مشکلات موجود در اجرای مصوبات گفت: بخشی از مشکلات ممکن است به شرایط خاص، از جمله جنگ، بازگردد؛ برای مثال، موضوع پالایشگاه‌ها و تأمین سوخت استاندارد از جمله این مسائل است.

کیفیت گازوئیل اتوبوس‌ها معضل شده است

وی با بیان اینکه کیفیت گازوئیل اتوبوس‌ها یکی از مشکلات جدی در این زمینه است، افزود: میزان گوگرد گازوئیل مورد استفاده در اتوبوس‌ها بسیار بیشتر از استاندارد‌های مورد انتظار است که آسیب جدی به شهر، مردم و حتی اتوبوس‌ها وارد می‌کند.

رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: البته برای تولید سوخت با کیفیت مورد نیاز مشکلاتی وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر برطرف شود تا بتوان از میزان آلودگی هوا کاست.

وی با اشاره به مشکلات تأمین گازوئیل استاندارد برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: در حال حاضر تأمین گازوئیل با کیفیت مناسب واقعاً به یک معضل تبدیل شده است. این موضوع باید در پالایشگاه تهران حل شود، اما در شرایط فعلی از نظر اجرایی امکان انجام آن به‌سادگی وجود ندارد. در مقابل، در پالایشگاه شازند اراک اعلام شده که امکان تأمین سوخت از آنجا وجود دارد و برخی نیز برای دریافت گازوئیل به آن منطقه مراجعه می‌کنند، اما این راهکار برای تأمین سوخت مورد نیاز تهران عملیاتی نیست.

تصمیم گیری درباره ادامه رایگان بودن مترو و اتوبوس براساس شرایط

رئیس شورای شهر تهران همچنین در پاسخ به پرسشی درباره رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی و ادامه این طرح گفت: رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی به دلیل شرایط جنگی و حملات اخیر در نظر گرفته شده است، اما با توجه به اینکه جنگ در تهران جریان ندارد و در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز شرایط جنگی وجود دارد، ما این طرح را مدت‌دار پیش‌بینی کردیم تا بتوانیم در زمان مناسب درباره ادامه آن تصمیم بگیریم.

چمران افزود: نمی‌توانیم اعلام کنیم که این طرح تا پایان جنگ ادامه خواهد داشت، چراکه مشخص نیست طرف‌های درگیر از جمله آمریکا، چه زمانی از مواضع خود عقب‌نشینی کنند. بنابراین، باید متناسب با شرایط شهر تهران درباره ارائه تسهیلات به شهروندان تصمیم‌گیری شود.

وی درباره تأمین هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی نیز اظهار کرد: مترو با درآمدی که از محل دریافت بهای بلیت کسب می‌کند، نمی‌تواند هزینه‌های خود را تأمین کند و طبیعتاً به اعتبارات بیشتری نیاز دارد.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به پیش‌بینی اعتبارات حمل‌ونقل عمومی در بودجه سالانه شهرداری گفت: تقریباً نیمی از بودجه شهرداری را به حمل‌ونقل عمومی اختصاص داده‌ایم که بخش عمده آن مربوط به مترو است؛ بنابراین فکر نمی‌کنم از نظر اعتبارات، مشکل خاصی برای تأمین هزینه‌های این بخش وجود داشته باشد.

وی در پاسخ به موضوع مکاتبات مترو برای دریافت اعتبارات نیز گفت: اینکه مجموعه‌ها برای دریافت منابع مالی نامه‌نگاری کنند، بخشی از روال اداری آنهاست و پرداخت اعتبارات به همین سادگی انجام نمی‌شود و باید مراحل اداری آن طی شود.

چمران در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تجهیزات و دوربین‌های شهری گفت: اگر تجهیزات مورد استفاده استاندارد نیستند، باید استاندارد‌های لازم برای آنها مشخص شود و تجهیزات مطابق همان استاندارد‌ها در اختیار مجموعه‌های مربوط قرار گیرد.

رئیس شورای شهر تهران همچنین درباره وضعیت دوربین‌های نظارتی و ترافیکی شهر در پاسخ به سوالی در این خصوص، گفت: جمع‌آوری دوربین‌ها موضوع دیگری است، اما اصل وجود دوربین‌ها ضروری است. اینکه این دوربین‌ها به‌درستی کار کنند، موضوع جداگانه‌ای است و در این زمینه اقداماتی برای تأمین و نصب دوربین‌های جدید و مناسب انجام شده و امیدواریم اصلاحات لازم نیز تکمیل شود.