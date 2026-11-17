باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر امروز در همایش «نقش پیشمرگان مسلمان کرد در امنیت پایدار شمال غرب» با گرامیداشت یاد امام راحل، رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ، از پیشکسوتان و رزمندگان به‌عنوان زحمتکشان عرصه ایثار، جهاد و مقاومت یاد کرد.

‌

وی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان همایش به‌ویژه مجموعه سپاه، از تلاش‌های اعضای شورای تأمین استان، فرماندهان و مسئولان برای حفظ امنیت نیز تقدیر کرد و افزود: کشور با تلاش و همکاری مجموعه‌های مسئول توانست از جنگ ۱۲ روزه، فتنه و کودتای دی‌ماه و جنگ ۴۰ روزه با شایستگی عبور کند.

‌

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به نقش سپاه در این مقاطع بیان کرد: نیروهای سپاه در این عرصه عملکرد و درخشش خوبی داشتند و تلاش‌های آنان در کنار سایر مجموعه‌های مسئول شایسته قدردانی است.

‌

پورذهبی در ادامه با استناد به آیه ۹۴ سوره انبیاء درباره محفوظ ماندن اعمال صالح مؤمنان نزد خداوند گفت: گاهی رزمندگان در مسیر جهاد و مقاومت با سختی‌ها و سرزنش‌هایی مواجه می‌شوند، اما باید بدانند خداوند ناظر بر تمام تلاش‌ها و فداکاری‌های آنان است.

‌

وی با اشاره به دیدار و سرکشی از برخی پیشمرگان مسلمان کرد در نقاط مختلف استان خاطرنشان کرد: مجاهدت، وطن‌دوستی، تحمل رنج و فداکاری در راه دفاع از کشور و ارزش‌ها، عملی صالح است که نزد خداوند ثبت می‌شود و برای انسان در آخرت باقی خواهد ماند.