\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u062c\u0646\u06af\u0644\u06cc \u06af\u06cc\u0627\u0646 \u0646\u0647\u0627\u0648\u0646\u062f \u0628\u0627 \u0648\u0633\u0639\u062a\u06f1\u06f4\u06f0\u06f0 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631\u060c \u062f\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632 \u0686\u0634\u0645\u200c\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0627\u0631\u062f. \u062f\u0631\u062e\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0647\u0646\u0633\u0627\u0644 \u0628\u0644\u0648\u0637 \u0648 \u0686\u0646\u0627\u0631\u060c \u0686\u0634\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0648\u0634\u0627\u0646 \u0648 \u0631\u0648\u062f\u062e\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0631\u0622\u0628\u060c \u0632\u06cc\u0628\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0631\u0627 \u062f\u0648\u0686\u0646\u062f\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n