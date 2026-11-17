باشگاه خبرنگاران جوان - نوروزیان کارشناس هواشناسی مازندران گفت: دما در ۲۴ ساعت گذشته در ایزد شهر با ۱۸ درجه سانتی گراد بیشترین و در بلده با ۱ درجه بالای صفر ثبت شد.

او با بیان اینکه در مناطق جلگه‌ای و ساحلی نیز کمترین دما برای شیاده بابل با ۱۰ درجه بالای صفر ثبت شد، افزود: سامانه بارشی که در استان فعال است عمده بارش‌ها را در غرب استان و به ویژه سواحل غربی داشته است بطوریکه در ۲۴ ساعت گذشته سرلیماک رامسر ۱۸۳ میلی متر، گالش محله رامسر ۱۳۷ میلی متر و خشکه داران تنکابن ۱۱۵ میلی متر باران گزارش شد.

نوروزیان گفت: از ابتدای سامانه بارشی از اواخر وقت یکشنبه تا صبح امروز بیشترین بارش‌ها برای سرلیماک با ۲۵۶ میلی متر، گالش محله رامسر با ۲۰۶ میلی متر و خشکه داران تنکابن با ۲۴۸ میلی متر بارندگی گزارش شد.

او با تاکید بر اینکه این سامانه در مناطق شرقی انتظار ما را برآورده نکرد، افزود: در مناطق شرقی استان مازندران فقط بارش‌های پراکنده رخ داد.

کارشناس هواشناسی گفت: بررسی نقشه‌ها نشان می‌دهد این سامانه تا امشب در سواحل غربی استان فعال است و در مناطق غربی بارش‌ها تداوم دارد ولی در سایر مناطق هوا غالبا نیمه ابری تا ابری است و احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

نوروزیان افزود: از امشب کاهش ابرناکی هوا را داریم و تا اوایل هفته آینده جو استان پایدار خواهد بود و افزایش نسبی دما را داریم.

او گفت: دریا نیز امروز به تدریج کاهش موج دارد و از بعد از ظهر برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.