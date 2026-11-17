باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان اعلام کرد : نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده فعالیت سامانه بارشی و تضعیف تدریجی آن طی امروز در منطقه است.

بر این اساس شرایط برای ابرناکی و مه‌آلود بودن هوا، وزش باد (پاره ای نواحی شدید)، برخی مناطق بارندگی (گاهی شدید)، رعدوبرق، احتمال تگرگ و در ارتفاعات بارش برف تا ظهر سه‌شنبه فراهم می باشد.

به تدریج با تضعیف و خروج موج بارشی از منطقه، استقرار جوی غالبا پایدار تا اوایل هفته آینده مورد انتظار است.

سه شنبه شب لغایت صبح چهارشنبه، در ارتفاعات و دامنه ها، یخبندان پیش بینی می شود.

به تدریج از چهارشنبه، وزش باد جنوبی (برخی نواحی شدید، به ویژه ارتفاعات و دامنه ها/ طی پنجشنبه و جمعه وزش باد گرم، گاهی خیلی شدید)، روند افزایش دما و بعضی نقاط ساحلی و جلگه ای پدیده مه و کاهش دید، تا اوایل هفته آینده مورد انتظار است.

لازم به ذکر است پیش بینی جوی مذکور براساس نقشه های پیش یابی امروز تهیه شده، لذا طی روزهای آتی احتمال تغییر در نقشه های هواشناسی وجود دارد، بنابراین تغییرات احتمالی در پیش بینی جوی روزهای آینده اعلام می گردد.