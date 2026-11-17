باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز دوشنبه در دیدار با جو یونگ‌وون، دبیر کمیته مرکزی حزب کارگران کره شمالی، در کاخ کرملین، از نیرو‌های نظامی کره شمالی به دلیل کمک به بازپس‌گیری بخش‌هایی از منطقه کورسک روسیه تمجید کرد.

پوتین در آغاز این دیدار گفت نظامیان کره شمالی در عملیاتی برای بازپس‌گیری کنترل بخش‌هایی از منطقه غربی کورسک که پیش‌تر به تصرف اوکراین درآمده بود، در کنار نیرو‌های روسیه جنگیده‌اند.

رئیس‌جمهور روسیه اظهار داشت: «ما هرگز قهرمانی رزمندگان کره‌ای را که شانه‌به‌شانه نظامیان روسیه جنگیدند، فراموش نخواهیم کرد.»

وی افزود مسکو قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی، به‌منظور گرامیداشت عملیات نظامی مشترک دو کشور، بنای یادبودی در منطقه کورسک افتتاح کند.

پوتین همچنین از یگان‌های مهندسی و ساختمانی کره شمالی به دلیل کمک به بازسازی زیرساخت‌ها و بازگرداندن شرایط عادی زندگی به این منطقه قدردانی کرد.

جو یونگ‌وون نیز در این دیدار گفت سفر هیئت کره شمالی بیانگر حمایت قاطع حزب حاکم و دولت این کشور از پوتین است.

وی بار دیگر حمایت پیونگ‌یانگ از تلاش‌های مسکو برای مقابله با «تلاش‌های آمریکا و غرب جمعی در راستای احیای استعمار نو و نئونازیسم» و همچنین کوشش‌ها برای ایجاد نظم جهانی چندقطبی را مورد تأکید قرار داد.

در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در پیامی در تلگرام مدعی شد که روسیه در حال دریافت مقادیر فزاینده‌ای موشک بالستیک از کره شمالی است و میزان تحویل این موشک‌ها به ده‌ها فروند در ماه رسیده است.

وی گفت کشور‌های اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا موشک‌هایی در اختیار دارند که قادر به اجرای «حملات واقعاً مؤثر» هستند و خواستار ازسرگیری گفت‌و‌گو‌ها درباره انهدام پرتابگر‌های موشک‌های بالستیک در روسیه شد.

جو یونگ‌وون روز ۱۴ نوامبر به دعوت دیمیتری مدودف، رئیس حزب حاکم روسیه متحد، در رأس هیئتی از مقام‌های حزبی و دولتی وارد مسکو شد.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که روابط نظامی و دیپلماتیک مسکو و پیونگ‌یانگ پس از اعزام نیرو‌های کره شمالی برای حمایت از روسیه در جنگ اوکراین، بیش از پیش گسترش یافته است.

منبع: آناتولی