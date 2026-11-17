باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - فرخ طایراو، نماینده فائو در جمهوری اسلامی ایران، در مراسم اختتامیه نخستین دوره اینوفارم با اشاره به نقش نوآوری در پاسخ‌گویی به چالش‌های فزاینده نظام‌های کشاورزی و غذایی اظهار کرد: توسعه راهکارهایی که تولیدکنندگان بتوانند به آن‌ها دسترسی داشته باشند، به آن‌ها اعتماد کنند و در فعالیت‌های خود به کار بگیرند، برای دستیابی به تولید پایدار و تأمین غذای مغذی ضروری است.

وی با اشاره به چارچوب راهبردی فائو افزود: فناوری، نوآوری و داده‌ها در کنار حکمرانی، سرمایه انسانی و نهادهای توانمند، از عوامل شتاب‌دهنده تحقق اهداف تولید بهتر، تغذیه بهتر، محیط زیست بهتر و زندگی بهتر هستند.

طایراو با اشاره به برخی از فعالیت‌های فائو در ایران، کشاورزی دیجیتال و مدیریت هوشمند منابع را از مهم‌ترین حوزه‌های کاربرد نوآوری دانست و گفت: در این چارچوب، امکان بهره‌گیری از آبیاری زیرسطحی و سامانه‌های آبیاری هوشمند برای ارائه هشدارها و توصیه‌هایی درباره زمان و میزان آبیاری، شرایط خاک و مدیریت مصرف کود مورد بررسی قرار گرفته است.

نماینده فائو در ایران همچنین به حمایت این سازمان از مدارس مزرعه‌ای کشاورزان در این حوضه آبریز اشاره کرد و افزود: این رویکردها با فراهم کردن زمینه تبادل دانش و تجربه، به انتقال مستقیم یافته‌های علمی به جوامع کشاورزی و بهره‌برداران کمک می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تبدیل ایده‌های نوآورانه به راهکارهای عملی و قابل استفاده در بخش کشاورزی تصریح کرد: پژوهشگران برای آزمودن راهکارهای خود در شرایط واقعی تولید، کارآفرینان برای توسعه ظرفیت‌های فنی و تجاری و سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری آگاهانه، به شواهد و نتایج معتبر نیاز دارند.

طایراو ادامه داد: از این رو، ابتکارهایی مانند اینوفارم که میان این بازیگران ارتباط برقرار می‌کنند، می‌توانند نقش مؤثری در تسهیل ورود نوآوری به بخش‌های دامپروری، طیور و آبزی‌پروری ایفا کنند.

وی در ادامه، برنامه شتاب‌دهنده کسب‌وکارهای کشاورزی و غذایی اهداف توسعه پایدار فائو را نمونه‌ای از حمایت این سازمان از بنگاه‌های کوچک و متوسط معرفی کرد و گفت: این برنامه با ارائه مشاوره و مربی‌گری در زمینه راهبردهای سرمایه‌گذاری، بازاریابی و برنامه‌ریزی مالی، به کسب‌وکارها کمک می‌کند ضمن تقویت ظرفیت‌های تجاری خود، آثار اجتماعی و زیست‌محیطی فعالیت‌هایشان را نیز ارزیابی کنند.

نماینده فائو در ایران با اشاره به اهمیت دسترسی نوآوران به تخصص، امکانات آزمایش و ارزیابی و شبکه‌های حرفه‌ای تأکید کرد: حمایت از ایده‌های نوآورانه نباید به معرفی یا اعطای جوایز محدود شود، بلکه لازم است در مراحل بعدی توسعه کسب‌وکار نیز ادامه یابد تا نوآوران بتوانند نتایج راهکارهای خود را اثبات کرده و ارتباطات پایداری با مشتریان و سرمایه‌گذاران برقرار کنند.

وی همچنین چشم‌انداز فناوری‌ها و نوآوری‌های نظام‌های کشاورزی و غذایی فائو و پایگاه دانش مرتبط با آن را از منابع مفید برای شناخت فناوری‌های نوظهور، کاربردهای آن‌ها و عوامل مؤثر بر پذیرش و به‌کارگیری این فناوری‌ها دانست.

به گفته طایراو، این منابع می‌توانند به ابتکارهایی مانند اینوفارم در مقایسه راهکارها، شناسایی خلأهای اطلاعاتی و ارزیابی تناسب فناوری‌ها با نظام‌های مختلف تولید کمک کنند.

وی با اشاره به ظرفیت جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت در شبکه‌های بین‌المللی تبادل دانش اظهار کرد: مستندسازی شواهد مربوط به عملکرد، مقرون‌به‌صرفه بودن و میزان پذیرش نوآوری‌ها می‌تواند زمینه ارزشمندی برای به‌اشتراک‌گذاری تجربیات کشور در سطح بین‌المللی فراهم کند.

نماینده فائو در ایران در پایان از تداوم گفت‌وگوها برای تبادل دانش فنی و ارتباط با ظرفیت‌های تخصصی جهانی، در چارچوب مأموریت و منابع در دسترس این سازمان، استقبال کرد.