باشگاه خبرنگاران جوان - معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم از اعلام سه روز عزای عمومی در استان و تعطیلی مدارس و ادارات در روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵، همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهر حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی خبر داد.

مرتضی حیدری در حاشیه حضور خود و تنی چند از مسئولان ارشد استان در بیت مرحوم آیت‌الله العظمی وحیدخراسانی برای عرض تسلیت ارتحال این مرجع تقلید شیعیان، اظهار کرد: در پی این ضایعه، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه در استان قم عزای عمومی اعلام شده است و روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ نیز به مناسبت برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر ایشان در شهر قم، مدارس و ادارات استان تعطیل خواهند بود.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پیکر مطهر حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی پس از تشییع در شهر قم، به مشهد مقدس انتقال خواهد یافت تا روز پنجشنبه، پس از برگزاری مراسم تشییع، در حرم مطهر رضوی و در جوار مضجع نورانی حضرت علی بن موسی‌الرضا علیه‌السلام به خاک سپرده شود.