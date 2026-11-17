باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمد رشیدی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات ۸۶ میلیون بشکه نفت توسط تراستی‌ها و وضعیت بازار ارز گفت: در شرایط فعلی بازار ارز با التهاب مواجه است و دستگاه قضایی نیز به این موضوع ورود کرده و پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل داده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: دستگاه قضایی در حال انجام تحقیقات و بررسی‌های کامل در این زمینه است و پس از مشخص شدن نتایج، حتماً موضوع به اطلاع مردم خواهد رسید.

این نماینده مجلس با اشاره به تفاوت فعالیت تریدرها و تراستی‌ها تصریح کرد: این دو گروه با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند و باید شرایط و عملکرد هر کدام به‌صورت جداگانه بررسی شود؛ به‌ویژه اینکه این مجموعه‌ها در زمینه فروش نفت و بازگرداندن ارز حاصل از آن به داخل کشور فعالیت داشته‌اند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه شرایط فعالیت این مجموعه‌ها در دوران جنگ یکسان نبوده است، گفت: هر کدام از این مجموعه‌ها با توجه به شرایط متفاوتی فعالیت کرده‌اند و اکنون دستگاه قضایی با همکاری وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به این موضوع ورود کرده است تا ابعاد مختلف آن مورد رسیدگی قرار گیرد.

رشیدی با اشاره به ضرورت پیگیری و بازگشت منابع ارزی حاصل از فروش نفت توسط تراستی‌ها به‌ویژه ۹ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش ۸۶ میلیون بشکه نفت پس از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تصریح کرد: اگر در این زمینه تخلفی صورت گرفته باشد، حتماً باید با متخلفان برخورد شود و این موضوع مطالبه و خواست مردم و نمایندگان ملت است و به هیچ وجه در این زمینه کوتاه نمی‌آییم.