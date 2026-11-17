باشگاه خبرنگاران جوان - نشست رونمایی، نقد و بررسی کتاب «رند عافیت‌سوز؛ داستان زندگی خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی» با حضور نویسنده اثر، استاد منصور پایمرد، بعدازظهر چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه، ازسوی مرکز حافظ‌شناسی برگزار می‌شود.

در این نشست که با هدف معرفی و بررسی ابعاد مختلف کتاب «رند عافیت‌سوز» برگزار خواهد شد، محمد کشاورز و دکتر فرزانه معینی به طرح دیدگاه‌های خود درباره این کتاب خواهند پرداخت. دبیری این نشست را نیز دکتر سعید حسام‌پور بر عهده دارد.

کتاب «رند عافیت‌سوز؛ داستان زندگی خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی» حاصل بیش‌از چهاردهه همنشینی، مطالعه و پژوهش منصور پایمرد درباره شعر، زندگی و اندیشه حافظ است.

این اثر با رویکردی داستانی می‌کوشد تصویری از زندگی حافظ را در پیوند با روزگار، شعر، جهان عرفانی و ابعاد انسانی و اجتماعی شخصیت او پیش روی مخاطب قرار دهد. نویسنده در تدوین این اثر، چهار عرصه تاریخ، شعر، عرفان و زندگی انسانی و اجتماعی حافظ را مبنای روایت خود قرار داده و با بهره‌گیری از منابعی همچون تذکره‌ها، تواریخ و اشعار دارای نشانه‌های تاریخی در دیوان حافظ، به بازآفرینی داستان زندگی این شاعر نامدار پرداخته است.

این کتاب در هشت بخش و ۴۵۴ صفحه، به همت نشر سیوند در سال ۱۴۰۵ منتشر شده و در مدت کوتاهی به چاپ دوم رسیده است.

نشست رونمایی و نقد و بررسی این اثر، چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه، ساعت ۱۶:۳۰، در سالن سینما فرهنگِ مرکز اسناد و کتابخانه ملی، واقع در چهارراه حافظیه شیراز برگزار می‌شود. حضور در این نشست برای عموم علاقه‌مندان، حافظ‌پژوهان و دوستداران فرهنگ و ادب فارسی آزاد است.

منبع: دانشگاه شیراز