باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - میلاد عرفان‌پور، رئیس مرکز آفرینش‌های هنری حوزه هنری در حاشیه رونمایی از سروده‌های رهبر شهید انقلاب در آیین بزرگداشت «امین زبان و ادب پارسی» درباره ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید گفت: رهبر شهید ما علاوه‌بر ویژگی‌های شاخصی که در حوزه‌های مختلف داشتند، یک ادیب به تمام معنا و یک کتابخوان حرفه‌ای بودند. تخصص ایشان در زمینه ادبیات و فرهنگ کم‌نظیر و ممتاز بود. ایشان در زمینه شعر هم شاعر و هم ادیب خوبی بودند.

عرفان‌پور ادامه داد: نگاه حضرت آقا به شعر نگاه راهبردی بود. ایشان شعر را به عنوان برترین و بالاترین هنر ایرانیان می‌دیدند. رهبر شهید تاکید به حمایت از شعر داشتند و انتظار می‌رود مسئولین ذی‌ربط مطالبات ایشان را پیاده کنند و این رسالت خطیر را جامعه عمل بپوشانند.