باشگاه خبرنگاران جوان - آرمان خالقی، دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت در رادیو «اقتصاد» درمورد تاب‌آوری اقتصادی گفت: تاب‌آوری در اقتصاد کشور یک ویژگی خاص و تعریف پیدا کرده است و به عنوان یک موضوع مهم در اقتصاد مقاومتی مطرح شده است و در برخی از مناطق نیز، اتفاق‌هایی رخ داده که سایر کشورها مجبور شدند به موضوع تاب‌آوری بیشتر توجه کنند و در نهایت، آن چه که در سال جاری همه اقتصاد جهان به صورت ملموس شاهد آن است تاب‌آوری اقتصادی است.

خالقی ادامه داد: تاب‌آوری اقتصادی در جریان کرونا، درسی به بعضی از کشورها داد که اگر در دورانی، بحرانی به وجود بیاید هر کسی باید اقتصاد خود را مدیریت کند و برای روزهای مبادا نیز، همیشه فکر کتد.

دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: درمورد محاصره دریایی که اتفاق افتاده است و تنگه هرمز، همه کشورها را به فکر انداخته است که تاب‌آوری اقتصاد باید به چه صورت باشد. در کشور ما با توجه به محاصره‌ای که اتفاق افتاده است مسیرهای زمینی جایگزین را داریم. البته باید اعتراف کنیم که در نهادهای تصمیم‌گیر کلان کشور برای کریدورهای جایگزین فکر نشده بود و در طول سال‌های گذشته، این فرصت‌ها وجود داشته‌اند که بتوان کریدورهای زمینی و ریلی و... را برای چنین موقعیتی تجهیز کرد، امّا به نظر می‌رسد خیلی به فکر این موضوع نبوده‌اند.

خالقی افزود: در حال حاضر، مدیریت بنگاه‌های اقتصادی در کشور به یک مدیریت چریکی تبدیل شده است و باید بسیار دقیق اطلاعات را جمع‌آوری و تحلیل کرد و تصمیم‌گیری کرد و تغییر باعث شده است که تا حدی، ریسک‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری افزایش پیدا کنند و کار تولید و بنگاه‌داری در مقایسه با گذشته، دشوارتر شود. زیرا در کشور، کار اقتصادی کردن بسیار سخت بوده است و تحریم‌ها نیز، بر این موضوع تأثیر گذاشته‌اند و همکاران ما در بخش تولید به صورت روزانه باید اخبار و مسیرها و مجوزها و... را مورد توجه قرار دهند تا بتوانند بنگاه اقتصادی خود را سرپا نگه دارند.