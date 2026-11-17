باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در پاسخ به تداوم نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران توسط پهپاد‌های ارتش متجاوز آمریکا و در ادامه عملیات‌های موفق پدافندی و جنگ الکترونیک سپاه در رهگیری، انهدام و به غنیمت گرفتن پهپاد‌های سری MQ و MQM-۱۷۰، پهپاد‌های رزمی سپاه، بامداد امروز طی عملیاتی دقیق، یک سامانه راداری متعلق به نیرو‌های متجاوز آمریکا درپایگاه شیخ عیسی جزیره بحرین را هدف قرار دادند.

این اقدام در چارچوب مقابله با تحرکات خصمانه نیرو‌های آمریکایی در منطقه صورت گرفته است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بار دیگر تأکید می‌کنند که تداوم تجاوز به حریم هوایی کشور و استفاده از پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی منطقه برای اقدامات خصمانه علیه ایران، بدون پاسخ نخواهد ماند و مسئولیت پیامد‌های این اقدامات بر عهده فرماندهان ارتش متجاوز آمریکا خواهد بود.