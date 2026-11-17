باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی‌اکبر درویشی فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر گفت:در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، تیم‌های عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابلسر پس از دریافت گزارش‌های مردمی و هماهنگی با مقام قضایی، به همراه مأموران اداره برق وارد عمل شدند.

او با اشاره به بازرسی قانونی و با رعایت کامل حقوق شهروندی از این منزل مسکونی، افزود: مأموران در جریان بازدید، موفق شدند در یک اتاقک مخفی به ابعاد ۲ در ۲ متر در زیرزمین خانه، تعداد ۷ دستگاه ماینر فعال را که با مهارت خاصی پنهان شده بود، کشف و ضبط کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر گفت:بر اساس برآورد کارشناسان اداره برق، ارزش ریالی این دستگاه‌های قاچاق ۲۱ میلیارد ریال اعلام شده است. متهمان این پرونده دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.

منبع:پلیس مازندران