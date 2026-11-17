باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - قیمت طلا روز سه‌شنبه همچنان در سطحی پایین باقی ماند؛ افزایش انتظارات درباره احتمال یک نوبت دیگر افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در ماه آینده، این فلز گران‌بها را در نزدیکی پایین‌ترین سطح بیش از یک سال اخیر نگه داشته است؛ سطحی که در معاملات روز گذشته ثبت شد.

هر اونس طلای نقدی ساعت ۰۵:۱۲ به وقت گرینویچ با قیمت ۳ هزار و ۸۷۳ دلار و ۶۲ سنت معامله شد. این در حالی است که قیمت طلا روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۵ رسیده بود و در معاملات امروز اندکی بهبود یافت.

دلار آمریکا روز سه‌شنبه به بالاترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۵ رسید.

در همین حال، هر اونس نقره نقدی با افزایش ۱.۲ درصدی به ۴۷ دلار و ۵۱ سنت رسید. این فلز نیز پس از آنکه روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح خود از اواخر اکتبر ۲۰۲۵ سقوط کرده بود، با بهبودی نسبی همراه شد.

فلزات گران‌بها همچنان تحت فشار قرار دارند؛ زیرا تداوم نگرانی‌ها درباره تورم، انتظارات برای ادامه سیاست‌های انقباضی پولی از سوی سیاست‌گذاران آمریکایی را تقویت کرده است.

اظهارات اخیر چندین مقام فدرال رزرو با گرایش به سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره را در بازار‌ها بالا برده است. برخی از سیاست‌گذاران نیز مطرح کرده‌اند که ممکن است در نشست ماه دسامبر، افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس برآورد‌های بازار، احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه آینده ۹۲ درصد و احتمال افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای آن ۸ درصد ارزیابی شده است.

سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار اظهارات کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، هستند تا نشانه‌های تازه‌ای درباره چشم‌انداز سیاست پولی این نهاد به دست آورند. این اظهارات پیش از انتشار صورت‌جلسه نشست ماه اکتبر فدرال رزرو در روز چهارشنبه مطرح خواهد شد.

منبع: آناتولی