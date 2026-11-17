باشگاه خبرنگاران جوان - آرای صادره به شرح زیر است:

در خصوص درخواست باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور و آقای خداداد عزیزی مدیر تیم مذکور دائر بر تعلیق اجرای باقیمانده محرومیت نامبرده ناشی از محکومیت حاصل در دادنامه‌های کمیته انضباطی و کمیته استیناف با توجه به محتویات پرونده ملاحظه آثار زیان بار اقدامات متقاضی در حوزه فوتبال و جامعه ورزش و تاثیرات منفی رفتار‌های ایشان و نظر به اینکه نامبرده دارای سوابق متعدد محکومیت قطعی می‌باشد بنابراین در وضعیت موجود درخواست مذکور فاقد شرایط تعلیق است لذا به استناد ماده ۱۰۷ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال قرار رد درخواست مذکور صادر و اعلام می‌گردد، رای صادره قطعی است.

در خصوص استیناف آقای علیرضا قدیری مربی باشگاه گل گهر سیرجان نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم گل گهر و یک میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی در جریان مسابقه فوتبال تیم گل گهر سیرجان مقابل خیبرخرم آباد از سری مسابقات لیگ برتر (هفته ۱۰) کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی چادرملو اردکان نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت آقای محمد جهانبانی مترجم باشگاه چادرملو اردکان به ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی در جریان مسابقه فوتبال مقابل تیم ملوان انزلی از سری مسابقات لیگ برتر (هفته ۱۱) کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره با توجه به فقدان سابقه نامبرده با تعدیل میزان جریمه به مبلغ سیصد میلیون ریال، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.