باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - سردار امان‌الله گشتاسبی پیش از ظهر امروز در همایش «نقش پیشمرگان مسلمان کرد در امنیت پایدار شمال غرب» با خیرمقدم به مهمانان، پیشکسوتان، علما و مسئولان حاضر در مراسم، از حضور سردار سرلشکر پاسدار ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قدردانی کرد.

وی با اشاره به سال‌های حضور و مجاهدت سردار ایزدی در منطقه کردستان اظهار کرد: حضور فرماندهانی که دوران سخت مجاهدت در این منطقه را تجربه کرده‌اند، برای مردم و رزمندگان استان ارزشمند است.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) همچنین از مجموعه سپاه بیت‌المقدس کردستان و دست‌اندرکاران برگزاری این همایش قدردانی کرد و گفت: در طول ۴۷ سال گذشته، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های اقتدار جمهوری اسلامی، حضور مستمر و باصلابت مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب بوده است.

گشتاسبی افزود: ملت ایران با حضور آگاهانه و تبعیت از ولایت، مسیر انقلاب اسلامی را استمرار بخشیده‌اند و همین ویژگی موجب شده است دشمنان، از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، بارها در محاسبات خود درباره ملت ایران دچار غافلگیری شوند.

وی با تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان کردستان بیان کرد: بسیاری از افرادی که امروز در این همایش حضور دارند، در دوران آغازین انقلاب اسلامی در میدان دفاع از کشور و انقلاب نقش‌آفرینی کردند و مردم کردستان نیز بار دیگر نشان خواهند داد که در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی می‌کنند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با اشاره به تقدیم بیش از ۵ هزار و ۵۳۶ شهید از سوی مردم استان کردستان خاطرنشان کرد: این استان سهم بزرگی در دفاع از انقلاب، اسلام و ارزش‌های الهی داشته است.

گشتاسبی در پایان از برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان کردستان در سال آینده خبر داد و بر تداوم حضور و پشتیبانی مردم از نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد.