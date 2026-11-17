باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عبداله اکبری فرمانده انتظامی شهرستان جویبار گفت: در پی تماس تلفنی یکی از شهروندان با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ و اعلام وقوع سرقت از طلاجات پلیس آگاهی شهرستان با هماهنگی کارشناسان تشخیص هویت، بلافاصله اقدامات تخصصی و فنی لازم را برای بررسی این ادعا آغاز کردند.

او افزود:بررسی‌های دقیق و عملیات‌های پلیسی مشخص کرد ادعای مذکور فاقد هرگونه واقعیت است. در ادامه رسیدگی‌ها، فرد اعلام‌کننده با اعتراف به طرح ادعای کذب، انگیزه خود را از این اقدام، فرار از پرداخت بدهی به طلبکاران و فریب اطرافیان عنوان کرد. وی همچنین تمامی طلاجات ادعایی را تحویل مأموران داد و تأیید نمود که هیچ سرقتی صورت نگرفته است.

فرمانده انتظامی جویبار در پایان گفت:پلیس با تأکید بر اهمیت حفظ آرامش جامعه، از شهروندان خواست از اعلام گزارش‌های خلاف واقع که موجب اتلاف وقت و منابع نیرو‌های انتظامی و انحراف روند رسیدگی‌های قضایی می‌شود، خودداری کنند.

منبع:پلیس مازندران