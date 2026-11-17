باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - قربانعلی ولی‌زاده فرماندار بابلسر در جلسه تنظیم بازار این شهرستان با اشاره به ضرورت ساماندهی بازار و تأمین به‌موقع مایحتاج عمومی گفت: راه‌اندازی این بازارچه‌ها با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به کالا‌های اساسی و بهبود روند تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت و نظارت بر بازار افزود: برنامه‌ریزی برای عرضه مستقیم کالا‌های اساسی باید به‌گونه‌ای انجام شود که شهروندان بتوانند اقلام مورد نیاز خود را با سهولت بیشتری تهیه کنند.

فرماندار بابلسر همچنین در این جلسه بر پیگیری برنامه‌های تنظیم بازار و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای تأمین و توزیع مناسب کالا‌های اساسی تأکید کرد.

در این نشست، مسائل و موضوعات مرتبط با تنظیم بازار شهرستان، نحوه تأمین و توزیع کالا‌های اساسی و راهکار‌های مدیریت بازار با حضور مسئولان مربوطه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.