باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - فرزانه عباسی فوق تخصص غدد کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین ۳ تا ۵ درصد از کودکان و نوجوانان کشور مبتلا به بیماری دیابت نوع یک هستند.

به گفته وی، شیوع بیماری دیابت نوع یک در بین کودکان به دلیل استعداد ژنتیکی خود فرد است؛ دیابت نوع دو ارثی و به خاطر سابقه خانوادگی است.

این فوق تخصص غدد کودکان تاکید کرد: بروز دیابت به دلیل کمبود انسولین به خاطر اختلال در میکرد سلول بتا پانکراس است.

عباسی تصریح کرد: دیابت در کودکان معمولا در سن ۶ سالگی یا ۸ تا ۱۰ سال خودش را نشان خواهد داد. درمان دیابت تنها با تزریق انسولین است.

وی با اشاره به اینکه داروهای بیماران دیابتی تحت پوشش بیمه هستند،اضافه کرد: در دنیا روش‌های خوراکی انسولین در مرحله تحقیق و مطالعه بالینی است.

عباسی بیان کرد: در مدل‌های جدید دستگاه تزریق انسولین، دستگاه پمپ انسولین مانند یک رایانه بوده که انسولین را طبق برنامه داده شده از طریق نازل به بدن بیماران تزریق می‌کند.