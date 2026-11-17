باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد قلندری گفت: با تامین اعتبار از محل اعتبار‌های سفر رییس جمهور و استفاده از فاینانس بانک ملی، تصفیه‌خانه فاضلاب تکمیل و بهره‌برداری از آن با اتمام نصب تجهیزات و تکمیل تاسیسات برقی تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

او با اشاره به اهمیت این طرح زیرساختی افزود: تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل از طرح‌های مهم شهرستان است که بهره‌برداری از آن می‌تواند در ساماندهی فاضلاب، حفاظت از محیط زیست و ارتقای خدمات شهری نقش موثری داشته باشد.

فرماندار اردبیل بیان کرد: زمینه لازم برای اجرا و پیگیری مراحل باقی مانده طرح با تامین اعتبار از منابع پیش‌بینی شده، فراهم شده است و دستگاه مربوطه روند اجرا را با جدیت دنبال می‌کند تا طرح بر اساس برنامه به بهره‌برداری برسد.

قلندری همچنین با اشاره به طرح‌های آبرسانی روستایی شهرستان، بر بررسی مستمر وضعیت طرح‌های در حال اجرا و سرعت‌بخشی به ساخت مجتمع آبرسانی شهید سلیمانی در بخش مرکزی اردبیل تاکید کرد.

او افزود: این مجتمع با هدف آبرسانی به ۲۳ روستای بخش مرکزی اردبیل اجرا می‌شود و لازم است از همه ظرفیت‌ها و منابع اعتباری کمک بگیریم تا با اجرای به‌هنگام آن، آب پایدار و مطمئن بخشی از روستا‌های شهرستان تامین گردد.

قلندری در ادامه نیز بر ضرورت برنامه‌ریزی برای اجرای شبکه فاضلاب شهری اردبیل تاکید کرد و گفت: برنامه‌های اجرایی و انجام هماهنگی‌های لازم برای پیشبرد این طرح، با محوریت فرمانداری اردبیل و همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود.

منبع: فرمانداری