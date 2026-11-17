باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدعلی طالبی صبح سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه در دهمین اجلاسیه استانی نماز عنوان کرد: در جایگاه نماز فراتر از آنکه به عنوان ستون معنویت و سلامت جامعه یاد می‌شود، نقش اجتماعی و انسجام‌بخش نماز در حفظ سلامت جامعه است.

استاندار کرمان با تأکید بر مسئولیت مستقیم و غیرمستقیم دستگاه‌های اجرایی در ترویج فرهنگ نماز گفت: نماز علاوه بر یک تکلیف الهی و دستور دینی، مسئولیتی اداری برای مدیران نیز به شمار می‌رود و دستگاه‌ها باید با فراهم‌کردن زیرساخت‌ها، تأمین اعتبارات و اجرای برنامه‌های فرهنگی و نرم‌افزاری، زمینه گسترش این فرهنگ در جامعه را فراهم کنند.

طالبی، همچنین بر وظیفه و مسئولیت دستگاه‌ها و نهاد‌های مربوطه در رابطه با نسل جدید و ضرورت تغییر شیوه‌های ترویج و فرهنگ‌سازی در حوزه نماز با زبان گفت‌و‌گو و قابل فهم برای نسل جدید تأکید کرد.

استاندار کرمان افزود: پیوند دادن نماز با سلامت نظام اداری و اصول حکمرانی در استان، از دیگر مسئولیت‌هایی است که باید با فعال‌سازی ستاد اقامه نماز و اهتمام فرمانداری‌ها دنبال شود.

وی تأکید کرد: باید فرهنگ نماز را در ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی دستگاه‌های اجرایی مؤثر بدانیم و آن را به‌عنوان پیشرانی برای تقویت فرهنگ دینی و انسانی مورد توجه قرار دهیم.

طالبی با اشاره به نقش مساجد در توسعه اجتماعی و تقویت محله‌محوری تصریح کرد: مساجد می‌توانند به کانونی برای گسترش فعالیت‌های اجتماعی در محلات تبدیل شوند. باید مسجد را محور ارتباط میان مردم، جوانان و خانواده‌ها قرار دهیم و از این ظرفیت ارزشمند برای ترویج فرهنگ دینی و تقویت انسجام فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بهره بگیریم.

استاندار کرمان تجلیل و تکریم از دستگاه‌های برتر در حوزه نماز را با توجه به اقدامات موثر و قابل محسوس در ارتقای فرهنگ نماز و ارائه طرح‌های خلاقانه و نوآورانه مورد تأکید قرار داد.