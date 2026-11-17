باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌ راد - حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران، در آیین گرامیداشت شهدای سرباز سپاه اعلام کرد که در جنگ رمضان حدود ۸۱ شهید سرباز برای اسلام و انقلاب تقدیم شده است. او با اشاره به منزلت شهدا در قرآن و ادبیات دینی گفت: از نگاه قرآن، شهید کسی نیست که از دست رفته یا ناکام مانده باشد؛ بلکه شهادت هدیه‌ای از سوی خداوند و پاداشی بزرگ است و برای شهید به معنای پیروزی و رسیدن به مقصد نهایی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: خداوند دنیا را فرصتی برای آباد کردن آخرت قرار داده و انسان با عباداتی مانند نماز، روزه، جهاد، خمس، زکات و دیگر دستورات الهی، سرنوشت ابدی خود را تعیین می‌کند؛ اما شهید با شهادت، مسیر سعادت جاودان را پیموده و به هدف نهایی رسیده است.

حاجی‌صادقی با تأکید بر اینکه قرآن درباره شهدا دو موضوع مهم را بیان می‌کند، افزود: نخست اینکه خداوند اجازه نمی‌دهد آنان را مرده بپنداریم و دوم اینکه شهدا در حقیقت زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌گیرند.

به گفته وی، شهید هرچند حیات جسمانی و دنیوی خود را از دست می‌دهد، اما به حیات حقیقی، پاک و جاودانه می‌رسد؛ بنابراین در فرهنگ قرآنی، شهادت پایان زندگی نیست، بلکه آغاز حیات ابدی و رسیدن به سعادت الهی است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ایثار خانواده‌های شهدا، صبر و مقاومت آنان را زمینه‌ساز دلگرمی و ایستادگی مردم دانست و گفت: استقامت و شکیبایی شما، علاوه بر اینکه به مردم و نیروهای نظامی جرئت می‌بخشد، دشمن را نیز به اعتراف واداشته است.

حاجی‌صادقی اضافه کرد: دشمنان اعتراف کرده‌اند که ایران امروز از مرحله بقا عبور کرده و در پی گسترش نگرش و باور خود در جهان است.

حاجی‌صادقی با تأکید بر اینکه از نگاه الهی، شکیبایی خانواده‌های شهدا هم‌ارز مجاهدت است، گفت: اسلام به خانواده‌های شهدا این پیام را می‌دهد که صبر و پایداری آنان از جهاد رزمندگان کمتر نیست. خداوند در قرآن، جهاد و صبر را در کنار هم آورده است؛ همان‌گونه که فرزندان شما در میدان جهاد به شهادت رسیدند، شما نیز با شکیبایی، استقامت و پیگیری راه آنان در حال مجاهده هستید.

وی ادامه داد: صبر مادر، پدر، همسر، خواهر و برادر شهید، ارزشی بسیار سنگین دارد و خانواده‌های شهدا باید این شکیبایی را عبادت بشمارند. امام شهید ما نیز درباره خانواده‌های شهدا فرموده بود که آنان بزرگ‌ترین انفاق را در راه خدا کرده‌اند؛ زیرا عزیزترین ثمره زندگی خود، یعنی فرزندشان را پیشکش کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه با اشاره به آرزوی پدران و مادران برای دیدن فرزندانشان در لباس دامادی افزود: شمار زیادی از شهدای این مراسم مجرد بودند و خانواده‌هایشان آرزو داشتند روزی فرزند خود را در لباس دامادی ببینند، اما اکنون باید با این داغ کنار بیایند. آنچه می‌تواند به آنان آرامش بدهد، وعده الهی و باور به پاداشی است که خداوند برای شهیدان در نظر گرفته است.

حاجی‌صادقی در پایان با تأکید بر لزوم ادامه راه شهدا خاطرنشان کرد: بیش از همه، از خانواده‌های شهدا انتظار می‌رود که مسیر فرزندانشان را با قدرت و استواری ادامه دهند. آینده و پیروزی نهایی به برکت خون شهدا و مقاومت خانواده‌های آنان رقم خواهد خورد و امیدواریم روزی در محضر امام زمان(عج) و در دوران تحقق وعده الهی، خانواده‌های شهدا با سربلندی و افتخار در کنار فرزندان خود حاضر شوند.