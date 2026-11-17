باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه بازدید‌های هفتگی شهردار کلان‌شهر شیراز از پروژه شهر آبی، محمدحسن اسدی به همراه علی عزیزی، مدیرکل استاندارد فارس و جمعی از همکاران، از نزدیک در جریان آخرین مراحل ساخت، تجهیز و نصب تأسیسات این ابرپروژه گردشگری قرار گرفتند.

شهردار کلان‌شهر شیراز در این بازدید با تأکید بر اینکه تا استاندارد نگیریم، حاضر نیستیم حتی یک قطره خون از بینی کسی بیاید، از مردم برای صبوری در انتظار افتتاح این مجموعه قدردانی کرد. مدیرکل استاندارد فارس نیز با اشاره به سخت‌گیرانه بودن استاندارد‌های تجهیزات پارک‌های آبی، قول همکاری بیش از گذشته برای تسریع در فرآیند تأیید نهایی را داد.

شهر آبی؛ بزرگ‌ترین مجموعه آبی کشور و مطالبه‌ای مردمی

محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز، در حاشیه این بازدید با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه اظهار داشت: عملیات ساختمانی، تجهیزات، تأسیسات و نصب دستگاه‌ها و وسایل بازی تقریباً به پایان رسیده و ما در مرحله نهایی‌سازی هستیم. مهم‌ترین بخش کار ما این است که صددرصد اطمینان حاصل کنیم این مجموعه مورد تأیید استاندارد کشور و استان فارس قرار گرفته و سپس مورد استفاده قرار گیرد.

او با بیان اینکه این مجموعه بزرگ‌ترین پارک آبی کشور است، افزود: مردم و خانواده‌ها منتظر هستند و ما همه تلاش خود را می‌کنیم تا هرچه زودتر این پروژه به بهره‌برداری برسد و تقدیم مردم شیراز، استان فارس و گردشگران از سراسر کشور شود.

اسدی با اشاره به اینکه در چهار تا پنج سال گذشته چند هزار پروژه ریز و درشت در سطح شهر اجرا شده است، تصریح کرد: هیچ پروژه‌ای مانند شهر آبی مورد استقبال مردم، خانواده‌ها و بچه‌ها قرار نگرفته و امروز به مطالبه‌ای جدی از سوی مردم تبدیل شده است.

شهردار شیراز گفت: همکاران من در حوزه معاونت فنی و عمرانی با علاقه تمام دنبال این کار هستند و حداقل بیست نفر به‌صورت مقیم در این پروژه حضور دارند تا هیچ وقفه‌ای در کار نیفتد.

پروژه‌ای فراتر از یک پارک آبی؛ تحولی در گردشگری شیراز

اسدی با اشاره به ابعاد کم‌سابقه پروژه گفت: این پروژه سمبل‌کاری نبوده است؛ بیش از هزار واحد پارکینگ سرپوشیده دارد که امروز حتی مجتمع‌های تجاری بزرگ نیز چنین ظرفیتی را تأمین نمی‌کنند. سیستم تأسیسات، موتورخانه، آتش‌نشانی و بخش‌های مختلف آن کار بزرگی است که شهرداری دست گرفته و در کشور بی‌نظیر است.

او از برنامه‌های توسعه گردشگری در مجاورت این مجموعه خبر داد و افزود: در فاصله کمتر از پانصد متر، آکواریوم و تله‌کابین نیز در حال ساخت است و شیراز به‌زودی تحولی عظیم در حوزه گردشگری، زیرساخت‌های گردشگری و جذب توریست را شاهد خواهد بود.

شهردار شیراز با اشاره به اینکه پیش‌ازاین ساخت پارک آبی در شیراز به نتیجه نرسیده است، خاطرنشان کرد: نزدیک به یک دهه و نیم، شهرداری با بخش خصوصی همکاری کرد، اما در خصوص اجرای پارک آبی به نتیجه نرسید. در این دوره، شهرداری خود وارد میدان شد و امروز این کار انجام شده است.

استاندارد؛ خط قرمز شهرداری شیراز

اسدی با تأکید بر اولویت ایمنی شهروندان گفت: خط قرمز ما استاندارد است. تا استاندارد را نگیریم، حاضر نیستیم به خاطر افتتاح اینجا حتی یک قطره خون از بینی کسی بیاید یا کسی مصدوم شود. هفته‌ای دو تا سه جلسه در دفتر بنده با حضور خودم برای پارک آبی برگزار می‌شود و از مدیرکل استاندارد دعوت کردیم حضوراً از مجموعه بازدید کنند و مسیر افتتاح و برنامه زمان‌بندی تأیید استاندارد را مشخص کنند.

او ابراز امیدواری کرد: این بازدید به فال نیک گرفته شود و پروژه هرچه زودتر به مردم عزیز تقدیم شود.

همکاری دیرینه شهرداری و استاندارد؛ از تدوین استاندارد‌های ملی تا پسماند

علی عزیزی، مدیرکل استاندارد استان فارس نیز در این بازدید با قدردانی از شهرداری شیراز گفت: در زمینه تدوین استاندارد‌های ملی و بین‌المللی همکاری‌های خوبی بین شهرداری و اداره استاندارد وجود دارد. هم‌اکنون استانداردی در حوزه پسماند در حال تدوین است و دفتر استانداردسازی شهرداری نیز از دفاتر خوب و فعال ما محسوب می‌شود که امیدواریم با دستور دکتر اسدی فعالیت بیشتری انجام دهد.

او افزود: شهرداری نیرو‌های متخصص زیادی در حوزه‌های مختلف دارد و می‌تواند استاندارد‌های مورد نیاز خود و حتی بخش‌هایی از استان را تدوین کند. این ظرفیت وجود دارد و ما از آن استقبال می‌کنیم.

پارک آبی؛ ابرپروژه‌ای با تجهیزات متعدد و استاندارد‌های سخت‌گیرانه

مدیرکل استاندارد فارس با اشاره به اهمیت ایمنی در پارک آبی تصریح کرد: کار‌های خوب و ارزشمندی در این پروژه انجام شده است. دغدغه مدیریت شهری و بنده ایمنی شهروندان است و خط قرمز ما و جناب آقای دکتر اسدی است. حتماً تأکید داریم که پارک آبی در بحث استاندارد مجوز‌های لازم را اخذ کند و سپس افتتاح صورت گیرد.

او با اذعان به انتظار مردم برای تسریع در افتتاح گفت: مردم انتظار دارند این پروژه زودتر به بهره‌برداری برسد، اما این پروژه کوچکی نیست؛ یک ابرپروژه با تجهیزات بسیار زیاد و متعدد است و استاندارد‌های ما در این زمینه سخت‌گیرانه است. تاکنون نهایت همکاری با شهرداری شده و شهرداری نیز انصافاً پای کار بوده است.

عزیزی از برگزاری جلسات هم‌اندیشی در دفتر خود خبر داد و افزود: نکات مهمی در آن جلسات مطرح شد که بسیاری از آنها بعداً رعایت شد. در آخرین بازدید شرکت بازرسی در آبان‌ماه، نکاتی ذکر شد که شهرداری در حال انجام آنهاست. همه همکاران ما در اداره استاندارد نهایت همکاری را دارند و واقعاً پیگیر موضوع هستند.

زمان ایمنی مهم‌تر از زمان افتتاح است

مدیرکل استاندارد فارس با تأکید بر این نکته که ایمنی اولویت اصلی است، گفت: ما به شما قول می‌دهیم که همکاری ما بیش از گذشته ادامه یابد و با یک برنامه‌ریزی مدون، موضوع را در اسرع وقت انجام دهیم. اما زمان ایمنی برای ما از زمان افتتاح مهم‌تر است. هدف اصلی ما این است که شهر آبی بدون دغدغه و بدون مشکل افتتاح شود؛ زمانی که افتتاح می‌شود، هم شهرداری و هم اداره استاندارد باید آرامش خاصی داشته باشیم و نگران نباشیم که خدای‌نکرده دانش‌آموزی از این موضوع مشکلی برایش پیش بیاید.

او در پایان خاطرنشان کرد: ما در کنار شما هستیم و با همکاری و هم‌افزایی مجموعه شهرداری و استاندارد، امیداست این پروژه بزرگی که آبروی شهر و آبروی استان است، به‌خوبی بهره‌برداری شود؛ بنابراین گزارش، بازدید مدیرکل استاندارد فارس از پروژه شهر آبی شیراز، گامی مهم در مسیر نهایی‌سازی بزرگ‌ترین پارک آبی کشور ارزیابی می‌شود.

شهرداری شیراز با تأکید بر استاندارد و ایمنی به‌عنوان خط قرمز، و اداره استاندارد فارس با اعلام آمادگی برای همکاری حداکثری، عزم خود را برای بهره‌برداری ایمن و سریع از این ابرپروژه گردشگری جزم کرده‌اند؛ پروژه‌ای که به گفته مسئولان، تحولی عظیم در گردشگری شیراز و استان فارس ایجاد خواهد کرد.

منبع: شهرداری شیراز