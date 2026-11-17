باشگاه خبرنگاران جوان - احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی، به مناسبت روز کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار، با حضور در آرشیو و کتابخانه معاونت صدا و دیدار با کارکنان این مجموعه، بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت پیوند برنامه‌سازان رادیو با کتاب و اندیشه تأکید کرد. در این بازدید، رضا علائی مدیر آرشیو و کتابخانه و ابوذر ابراهیم مدیر دفتر معاون و روابط عمومی معاونت صدا نیز حضور داشتند.

پهلوانیان در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌های کتابداران و کارکنان آرشیو و کتابخانه، این مجموعه را فضایی ارزشمند برای آرامش، تفکر و ارتقای سطح فرهنگی دانست و پیشنهاد کرد نشست‌های دوره‌ای و صمیمانه کتاب‌خوانی با مشارکت همکاران و علاقه‌مندان در این مجموعه برگزار شود.

وی با اشاره به تجربه شخصی خود در مطالعه گروهی کتاب اظهار کرد: در این نشست‌ها می‌توان هر بار از یکی از همکاران دعوت کرد تا کتابی را معرفی کند، بخشی از آن را برای حاضران بخواند و درباره محتوای آن به گفت‌و‌گو بپردازد. چنین برنامه‌هایی فرصتی برای تبادل اندیشه و ترویج فرهنگ مطالعه خواهد بود و من نیز در این نشست‌ها حضور خواهم داشت.

معاون صدا با اشاره به جایگاه فرهنگی رادیو، پیوند این رسانه با کتاب، اندیشه و فرهیختگان را ضروری دانست و بهره‌گیری از ظرفیت پیشکسوتان، نویسندگان و صاحب‌نظران را در ارتقای محتوای برنامه‌ها و گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی مؤثر ارزیابی کرد.

در ادامه این دیدار نیز بر ضرورت حضور نویسندگان و چهره‌های برجسته ادبی در فضای رادیو، انتقال تجربه‌های آنان به برنامه‌سازان و تقویت امکانات و ظرفیت‌های آرشیو و کتابخانه معاونت صدا تأکید شد.