باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد طریقی گفت: رانندگی با وسایل نقلیه فاقد پلاک و دارای پلاک مخدوش، زمینه‌ساز وقوع انواع تخلفات و جرایم است و به همین دلیل پلیس با متخلفان به‌طور جدی و بدون اغماض برخورد می‌کند.

او با اشاره به اینکه پلاک، اصلی‌ترین شناسه هر وسیله نقلیه در چرخه ترافیک و پیگیری تخلفات است، افزود: برخورد با خودرو‌های فاقد پلاک و پلاک مخدوش در دستور کار پلیس راهور استان قرار دارد و شهروندان نیز می‌توانند موارد مشاهده‌شده را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل گفت: طبق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، هر کس ارقام و مشخصات وسایل نقلیه خود را دست‌کاری و تغییر دهد، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

منبع: پلیس راهنمایی و رانندگی