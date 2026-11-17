باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - افشین علاء، شاعر و نویسنده در حاشیه رونمایی از سروده‌های رهبر شهید انقلاب در آیین بزرگداشت «امین زبان و ادب پارسی» درباره ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید گفت: من فکر می‌کنم تعبیر کتابخوان‌ترین و کتاب‌دوست‌ترین رهبر دنیا که بر سر زبان‌ها افتاده، تعارف نیست. این یک واقعیت انکارناپذیر است. در روزگار معاصر شاهد رهبران و روسای جمهوری هستیم که حتی نطق‌های خودشان را مشاورانشان یاد می‌دهند. به گونه‌ای که حتی در نوع راه رفتن و معاشرت کردن مشاور دارند.

علاء ادامه داد: اما امام شهید ما ضمن اشراف بر زبان فارسی، یک شاعر به تمام معنا، یک منتقد ادبی و حکیم جامع‌الاطراف بودند. در سخن ایشان نه کمی و کاستی و نه زیاد از هم بود. هر بار هم که ایشان سخن می‌گفتند مضامین نو به نو در عرصه سیاست، دانش، قرآن، شعر و ادبیات و هنر و... دیده می‌شد.