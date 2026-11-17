باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در مراسم اختتامیه اینوفارم با تأکید بر اهمیت راهبردی امنیت غذایی در امنیت ملی کشور اظهار کرد: رویکرد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به سمت دانش‌محوری، تولید فناوری و کاربردی کردن دستاوردهای پژوهشی تغییر کرده است.

وی افزود: امسال به‌عنوان سال «آموزش، ترویج و انتقال فناوری» نام‌گذاری شده است تا با تقویت ارتباط میان مراکز علمی و بخش تولید، شکاف موجود میان پژوهش‌های دانشگاهی و نیازهای واقعی کشاورزان برطرف شود.

گل‌محمدی با اشاره به چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی بخش کشاورزی کشور بیان کرد: تجربیات تاریخی ایران در مواجهه با بحران‌های مختلف، از جمله جنگ تحمیلی، دوران کرونا و بحران‌های جهانی، نشان داده است که امنیت غذایی از یک مفهوم نظری به ضرورتی ملموس در گفتمان حاکمیتی تبدیل شده است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به نقش وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت بحران‌های بخش کشاورزی تصریح کرد: اگر امروز می‌توانیم به امنیت غذایی کشور افتخار کنیم، این دستاورد حاصل تلاش هماهنگ دولت، وزارت جهاد کشاورزی و به‌ویژه کشاورزان و دامدارانی است که در خط مقدم تولید قرار دارند.

وی با بیان اینکه صرف حفظ امنیت غذایی کافی نیست، افزود: باید با بهره‌گیری از علم و فناوری، اقتدار خود را در این حوزه تثبیت کنیم و از مرحله تولید کالاهای اساسی به سمت قدرت‌آفرینی در عرصه صادرات حرکت کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به چالش‌های بنیادین بخش کشاورزی، از جمله تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آب و نوسانات محیطی اشاره کرد و گفت: برای عبور از این شرایط، ناگزیر به گذار از کشاورزی سنتی و حرکت به سمت کشاورزی نوآور و هوشمند هستیم.

گل‌محمدی ادامه داد: استفاده از ابزارهای نوین مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و فناوری سنجش از دور می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت منابع، افزایش بهره‌وری و بهبود فرآیند تولید محصولات کشاورزی داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به تحول رویکرد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اظهار کرد: سیاست‌های سازمان را تغییر داده‌ایم و دوران پژوهش‌های صرفاً دانشگاهی و پایان‌نامه‌محور به پایان رسیده است. امروز معیار اصلی ما میزان کاربردی بودن پژوهش‌هاست و تحقیقاتی ارزشمند محسوب می‌شوند که به تولید فناوری، دستورالعمل، دانش فنی یا محصولی منجر شوند که در عرصه تولید مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی افزود: در همین راستا، با تشکیل شورای راهبردی تحقیق، آموزش و ترویج، مسائل و اولویت‌های پژوهشی را از منظر نیازهای واقعی کشاورزان و صنایع کشاورزی تعریف می‌کنیم تا دستاوردهای علمی بر مبنای مسائل و نیازهای موجود در بخش تولید شکل بگیرند.

گل‌محمدی با اشاره به فعالیت ۶۳۹ هسته فناور و شرکت دانش‌بنیان در مراکز رشد و پارک‌های فناوری کشاورزی، بر ضرورت حمایت از این مجموعه‌ها و استفاده از ظرفیت آنها برای توسعه فناوری در بخش کشاورزی تأکید کرد.

وی با اشاره به نام‌گذاری امسال به‌عنوان سال آموزش، ترویج و انتقال فناوری، از دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان دعوت کرد تا با حضور فعال در رویدادهای نوآوری سازمان، در فرآیند توسعه و انتقال فناوری به عرصه تولید مشارکت کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان تأکید کرد: هدف ما تبدیل دانش به ثروت و تضمین امنیت غذایی پایدار از طریق ایجاد پیوند مؤثر میان تحقیق، توسعه و تولید است؛ چراکه بهره‌گیری از دانش و دستاوردهای علمی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و تقویت توان تولیدی کشور باشد.

بهره‌گیری از ظرفیت نخبگانی گامی موثر در توسعه نظام نوآوری کشور

در ادامه این برنامه محمد علی ابراهیمی رئیس پژوهشگاه بیوتکولوژی کشاورزی در مراسم اختتامیه رویداد اینوفارم گفت: تقویت ارتباط میان پژوهشگران، صاحبان فناوری، بخش خصوصی، مدیران اجرایی، سرمایه‌گذاران و به‌ویژه بهره‌برداران کشاورزی ضرورتی انکارناپذیر است، زیرا امنیت کشور و امنیت غذایی به این بخش وابستگی مستقیم دارد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی نباید تنها مصرف‌کننده فناوری باشد، افزود: فعالان بخش خصوصی می‌توانند به‌عنوان شرکای اصلی تولید فناوری ایفای نقش کرده و با اعتبارسنجی فناوری‌ها، انتقال نیازهای واقعی صنعت به فناوران و کمک به تجاری‌سازی نوآوری‌ها، حلقه اتصال دانش به بازار و تولید را تکمیل کنند.

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی بر ضرورت شکل‌گیری یک زیست‌بوم منسجم نوآوری در کشاورزی تاکید کرد و گفت: ارتباط نزدیک صنعت با نیازهای واقعی بازار، زمینه‌ساز هدایت ظرفیت‌های پژوهشی و فناورانه به سمت حل مسائل تولید است و باید زنجیره‌ای ایجاد شود که همه بازیگران این عرصه در تعامل و همکاری با یکدیگر باشند.

وی با اشاره به مسئولیت اجتماعی مؤسسات آموزشی و پژوهشی بیان کرد: مأموریت این مجموعه‌ها نباید تنها به تولید علم و انتشار مقاله محدود شود، بلکه باید پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی و کمک به حل مسائل واقعی بخش کشاورزی را نیز دربر گیرد.

ابراهیمی با بیان اینکه پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در سال‌های گذشته تجربه برگزاری رویدادهای مختلف با هدف معرفی و توسعه دستاوردهای فناورانه را داشته است، افزود: بنابر تاکید رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز بر ورود جدی‌تر مؤسسات پژوهشی به حوزه مسئولیت اجتماعی و نقش‌آفرینی در شکل‌دهی نظام نوآوری بخش کشاورزی بوده است.

وی ادامه داد: انجمن صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان با توجه به تجربیات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و با هدف حمایت و سرمایه‌گذاری بر ایده‌ها و محصولات فناورانه این حوزه، پیشنهاد همکاری در برگزاری این رویداد را مطرح کرد که پس از تأیید و همراهی سازمان، زمینه اجرای آن فراهم شد.

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی هدف اصلی این رویداد را شناسایی و معرفی ایده‌ها و محصولات فناورانه، اتصال فناوری به نیازهای واقعی صنعت، تسهیل مسیر تبدیل دانش به محصول و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگانی کشور عنوان کرد و افزود: این همکاری فرصتی فراهم آورد تا سازمان تحقیقات و انجمن صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان گامی موثر در توسعه نظام نوآوری کشور بردارند.

وی به شکل‌گیری جریان مستمر مشارکت دانشگاهیان، دانشجویان، استادان و فعالان صنعتی در این رویداد اشاره و گفت: اکنون این جریان به مرحله‌ای رسیده است که فعالان علمی و صنعتی از هم‌اکنون برای حضور در دوره‌های بعدی برنامه‌ریزی می‌کنند و به دنبال ارائه ایده‌ها و جذب سرمایه برای توسعه محصولات فناورانه خود هستند.

ابراهیمی ابراز امیدواری کرد که تجربه اینوفارم یک، با تداوم همکاری میان بخش پژوهش، صنعت و سرمایه‌گذاران، به الگویی ماندگار و تکرارپذیر در سایر حوزه‌های کشاورزی تبدیل شود و با افزایش بهره‌وری و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، به ارتقای امنیت غذایی کشور کمک کند.