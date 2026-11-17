باشگاه خبرنگاران جوان - ابوذر انصاری در تشریح جزئیات این خبر،گفت: در پی وقوع اختلاف میان دو تبعه افغانستانی در یک کارگاه واقع در یکی از روستا‌های اطراف شهرستان بندرلنگه یکی از آنها به قتل رسید.

وی افزود: با ورود مأموران پلیس آگاهی و اطلاعات شهرستان و صدور دستورات قضایی عامل اصلی قتل با اشراف اطلاعاتی و در عملیاتی سریع و دقیق کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع حادثه هنگام فرار در یکی از روستا‌های شهرستان بندرلنگه شناسایی و دستگیر شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرلنگه، ادامه داد: متهم پس از هماهنگی با مقامات قضایی بازداشت و برای انجام تحقیقات، بازجویی و بازسازی صحنه وقوع قتل در اختیار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.