باشگاه خبرنگاران جوان -در اطلاعیه دفتر آیت‌الله حسین وحید خراسانی آمده‌است: مراسم تشییع پیکر آیت الله وحید خراسانی در شهرمقدس قم از ساعت ۹ صبح فردا چهارشنبه ۲۷ آبان ماه از مسجد فاطمیه، خیابان ۱۹دی (باجک) به طرف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار خواهد شد.

آیین تشییع آن مرجع تقلید فقید جهان اسلام در مشهدمقدس نیز روز پنج شنبه ۲۸ آبان ساعت ۹ صبح، از مدرسه علمیه آیت الله العظمی خویی(قدس سره) به سمت حرم مطهر حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف تحیة و الثناء ترتیب خواهد یافت.

مراسم ترحیم آن مرجع عالیقدر پس از نماز مغرب و عشاء ۲۸ آبان‌ماه در مشهد مقدس و مدرسه آیت الله العظمی خویی(قدس سره) از طرف بیت معظم له برگزار می‌شود.

دفتر این مرجع تقلید بامداد امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان در اطلاعیه‌ای از رحلت این عالم ربانی خبر داد.

حضرت آیت الله حسین وحید خراسانی، اول فروردین ۱۳۰۰ شمسی در نیشابور متولد شد. ایشان تحصیل علوم دینی را در مشهد آغاز کرد. پس از خواندن ادبیات، سطوح اولی و نهایی را از محمد نهاوندی، صاحب تفسیر فرا گرفت. پس از اتمام سطح، در درس خارج فقه آیات میرزا مهدی اصفهانی و آشتیانی حاضر شده و به اجتهاد رسید.

آن عالم ربانی علوم عقلی را از میرزا ابوالقاسم الهی و میرزا مهدی آشتیانی فرا گرفته و در سال ۱۳۲۷ در شهر ری با آیت الله سید محمد حجت کوه‌کمری دیدار کرد و پس از مذاکرات علمی موفق به دریافت اجازهٔ اجتهاد مطلق گردید. ایشان به قصد تکمیل مبانی و آگاهی از دیدگاه‌های مراجع حوزه علمیه نجف، در حالی که به درجهٔ اجتهاد رسیده بود، در ۲۷ سالگی به حوزه علمیه نجف مهاجرت کرد و سال‌ها در درس استادان برجستهٔ این حوزه حاضر شد.

ایشان از شاگردان میرزا ابوالقاسم خویی و یکی از اعضای شورای فقهی ایشان بود. تأثیر اندیشهٔ اجتهادی خویی در روش فقهی آیت الله وحید خراسانی روشن است. البته هم در مبانی و هم در روش اجتهادی می‌توان روش فقهی وحید خراسانی را ادامه مکتب فقهی ابوالقاسم خویی دانست. همچنین در دوره‌ای که امام خمینی در نجف مستقر بود، در درس ایشان شرکت می‌کرد.

آیت الله وحید خراسانی از سال ۱۳۳۷ پس از تدریس سال‌های متوالی دروس سطح، درس خارج فقه و اصول را آغاز نمود و نزدیک به ۱۲ سال در نجف آن را ادامه داد.

پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۴۹ در مشهد به تدریس پرداخت.ایشان در پاییز ۱۳۴۹ از مشهد به قم عزیمت کرد.