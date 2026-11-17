باشگاه خبرنگاران جوان - مریم آزادی سرپرست دفتر خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به آغاز هفته ملی حمایت از بیماران کلیوی و تشریح خدمات حمایتی این سازمان اظهار داشت: بیماری دیابت و فشار خون بالا از شایع‌ترین علل بروز مشکلات کلیوی و رسیدن بیماران به مرحله نارسایی و نیاز به دیالیز است؛ از این رو سازمان بیمه سلامت برنامه‌های گسترده‌ای را از سطح پیشگیری تا درمان‌های پیشرفته تدوین کرده است.

وی گفت: افرادی که دچار مشکلات کلیوی شده و نیازمند دیالیز هستند، در صورتی که فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای باشند، به صورت کاملاً رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند. پس از ثبت نشان الکترونیک بیمار با کد ملی در سامانه‌های بیمه، تمامی خدمات دیالیز، داروها، آزمایش‌ها و خدمات جانبی در مراکز دولتی، خصوصی و خیریه متناسب با نوع مالکیت مرکز ارائه می‌شود و خدمات مندرج در بسته دیالیز بدون پرداخت هزینه از جیب بیمار خواهد بود.

سرپرست دفتر خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران با تأکید بر رایگان بودن عمل پیوند کلیه در بخش دولتی تصریح کرد: تمامی هزینه‌های عمل جراحی پیوند کلیه در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی به‌طور کامل توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می‌شود. همچنین خدمات تشخیصی، دارویی و مراقبت‌های قبل و بعد از پیوند در مراکز دولتی کاملاً رایگان است و در مراکز غیردولتی و خصوصی نیز تحت پوشش ۸۰ درصدی بیمه قرار دارد.

آزادی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران در راستای حمایت از اهداکنندگان زنده کلیه، مبلغی را به عنوان پاداش اهدای کلیه از محل اعتبارات صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج اختصاص داده است. این مبلغ که در ابتدای تشکیل صندوق ۴۰ میلیون تومان بود، در حال حاضر به ۱۱۰ میلیون تومان اصلاح گردیده و به اهداکنندگان زنده پرداخت می‌شود.

وی با تأکید بر حساسیت حیاتی درمان بیماران کلیوی یادآور شد: به دلیل ضرورت استمرار درمان دیالیز، تسویه مطالبات مالی مراکز دیالیز سراسر کشور در اولویت نخست پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت ایران قرار دارد تا هیچ‌گونه خللی در ارائه خدمات به بیماران ایجاد نشود.

آزادی در پایان با اشاره به بسته‌های پیشگیری سطح یک تا چهار خاطرنشان کرد: معاونت پیشگیری سازمان بیمه سلامت با همکاری معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بسته‌های آموزشی و غربالگری ویژه‌ای را در مراکز جامع سلامت شهری و روستایی مستقر کرده است تا بیماران مبتلا به دیابت و فشار خون شناسایی شده و تحت کنترل قرار گیرند و از رسیدن آنان به مرحله نارسایی کلیه و دیالیز جلوگیری شود.

منبع: بیمه سلامت کشور