باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی و پلیس راه فرماندهی انتظامی استان با صدور اطلاعیه‌ای مشترک از رانندگان و کاربران جاده‌ای خواستند با توجه به اجرای عملیات عمرانی در خطوط فشار قوی برق برنامه‌ریزی لازم را برای تردد در این محور داشته باشند.

بر اساس این اطلاعیه، این محدودیت ترافیکی از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۰۰ امروز دوشنبه ۲۶ آبان در هر دو مسیر رفت و برگشت گردنه قوشچی مسیر ارتباطی ارومیه به سلماس اعمال می‌شود.

مسئولان مربوطه از رانندگان درخواست کردند ضمن مدیریت زمان سفر حتی‌الامکان تردد خود را به پس از اتمام عملیات موکول کرده و یا از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

همچنین افرادی که ناگزیر به تردد از این محور هستند ضمن رعایت صبر و حوصله، پرهیز از سرعت غیرمجاز و حفظ فاصله طولی به توصیه‌های عوامل اجرایی و پلیس راه در محل توجه کامل داشته باشند.